Beborul az ég, estére országszerte kemény lehűlés jön

Napközben lassan terjeszkedik a zárt, összefüggő felhőtakaró, amely helyenként kisebb esőt vagy szemerkélést is hozhat. Az ország északnyugati és északi harmadában azonban késő délutánig még többnyire kevés felhő és száraz idő várható – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Péntek délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Tiszántúlon fújó északi szél is fokozatosan veszít erejéből.

A csúcshőmérséklet 3–7 fok között alakul, késő este pedig többnyire –2 és +4 fok közé hűl a levegő.

A légköri változások általában nem befolyásolják jelentősen a szervezet működését. A hajnali fagy és a párás levegő azonban felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, fokozhatja a fájdalmat és csökkentheti a mozgásteret. Reggeli átmozgatás sokat segít.

A párásság a krónikus légúti betegek állapotát is ronthatja, és a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, így gyakoribbak lehetnek a légúti betegségek.

Ilyenkor különösen fontos a fertőzések elleni védekezés és a fokozott higiénia – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentéséből.

Felhők és köd uralják a következő napokat

Szombaton változóan felhős időre készülhetünk: eleinte délen, később a délutáni órákban már északnyugaton tornyosulhat több felhő. Helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. Délutánra nagyjából 6 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap a reggeli köd feloszlása után délkelet felől sűrűsödik a rétegfelhőzet. Csapadék továbbra sem várható, a maximumok körülbelül 4 fokot mutatnak majd – írja a Köpönyeg.

Hétfőn többnyire erősen felhős, párás, helyenként egész nap borult időre van kilátás. A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Kedden továbbra is borongós, párás marad az idő, legfeljebb gyenge szitálás fordulhat elő. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 4–9 fok között várható.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)