Százmillió dollárt hozott a legismertebb karácsonyi dal, pedig csak 15 perc alatt készült + videó

1. Mariah Carey: All I Want For Christmas is You (1994)

Mariah Carey nótája harminc éve kirobbanthatatlan a slágerlistákról az ünnepi időszakban. Az Associated Press számításai szerint az énekesnő csak ezzel a dallal körülbelül

százmillió dollárt keresett az évek során 2023-ig bezárólag,

évente pedig három-négy millió dollár körül hoz neki az Economist adatai alapján.

Ez a ráfordítást tekintve sem tekinthető rossznak, a legenda szerint ugyanis Mariah Carey és szerzőtársa, Walter Afanasieff

mindössze tizenöt perc alatt hozták össze a számot 1994 nyarán.

A szerzeményt azóta számos világhírű előadó feldolgozta, Justin Bieber Carey-vel közösen énekelte el 2011-es Under the Mistletoe című karácsonyi albumán, és készített belőle saját verziót Michael Bublé vagy Barry Manilow is.

2. Slade: Merry Christmas Everybody (1973)

A második helyen az angol rockegyüttes, a Slade áll 1973-as Merry Xmas Everybody című dalával. A felvétel főként az Egyesült Királyságban népszerű, és évről évre busás jövedelmet biztosít a szerzőinek.

Noddy Holder énekes és zenésztársai különböző források szerint évente körülbelül 650 ezer és 1,2 millió dollár közötti összeget kapnak a jogdíjakból.



3. The Pogues & Christy McColl: Fairytale of New York (1984)

A harmadik egy keserédes-szomorkás klasszikus, a kelta punk műfaj egyik alapbandája, a The Pogues és Kristy McColl énekesnő közös alkotása, a Fairytale of New York.

A 1987-ben kiadott nótát néhány éve

a Firkin zenekar is átültette magyarra Pesti mese címmel.

A dal után évi 800 ezer dollár körüli jogdíjhoz jutnak a The Pogues tagjai.

4. Bing Crosby: White Christmas (1942)

A negyedik helyezett White Christmas az Egész évben farsang című 1942-es zenés filmhez készült, és Bing Crosby énekelte. A dal a 15. Oscar-díjátadón megkapta a legjobb eredeti dalért járó szobrocskát is, és tizenegy héten át vezette a Billboard sikerlistáját.

A Crosby-féle változat számít máig a legtöbb fizikai példányban elkelt kislemezes dalnak ötvenmilliós eladásával. A feldolgozásokkal együtt

az eladási számok átlépik a százmilliót is.

A New Zealand Herald egy 2016-os kutatás alapján úgy becsülte, hogy évente 670 ezer dollár körül járhat a jogtulajdonosok bevétele a nótának köszönhetően.



5. Wham!: Last Christmas (1984)

Az ötödik a brit popduó, a Wham! idén negyvenéves slágere, a Last Christmas. A dalt a később szólóban is sikeres George Michael írta, és

a nyolcvanas évek közepén még plágiummal is megvádolták.

A Dick James Music kiadó azt állította, hogy a dallamot Barry Manilow Can’t Smile Without You című dalából nyúlta le a szerző, de a vád végül megalapozatlannak bizonyult.

A kiadás évében, 1984-ben a szerzemény zsinórban öt héten át volt második a brit slágerlistán. Az első helyre csak 2021-ben tudott felkapaszkodni, azóta tavaly és idén is az élen végzett.

Az Independent számításai szerint évente nagyjából 615 ezer dollárra tesznek szert a nóta után a jogtulajdonosok.