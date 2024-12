Bodrogi Gyula kórházba került, utolsó kívánsága, lehet, sosem teljesül már

Bodrogi Gyula és felesége, Vass Angéla december 23-án vendégségben voltak Budapest XII. kerületében. Hazafelé indulva a 90 éves színész a sötétben eltévesztette a lépést, és leesett a lépcsőn, aminek következtében csonttörést szenvedett. Az eset miatt műtétre lesz szüksége, jelenleg a SOTE baleseti sebészetén kezelik.

Bodrogi Gyula nagyon bizakodó, minél előbb szeretne visszatérni a színpadra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Bodrogi Gyula kórházba került

A Blikknek nyilatkozva Bodrogi elmondta, hogy továbbra is kórházban tartózkodik, és hogy a karácsonyt is az intézményben kell töltenie. Ugyanakkor bízik benne, hogy hamarosan hazamehet. Addig sem marad egyedül, mivel felesége, családtagjai és barátai is meglátogatják.

Azért mentem, hogy Angélára vigyázzak. Hát rá sikerült, de magamra nem!

– mondta a színművész, óva intve tőle mindenkit, hogy a sötétben a lépcső közelében mászkáljon.

Egyelőre nem tudni, hogyan alakul Bodrogi Gyula állapota, de az már biztos, hogy a baleset miatt kénytelen lemondani két szilveszteri fellépését. Továbbá ma délután és este a Karinthy Színházban is színpadra lépett volna, ám ezeket az előadásokat sem tudta vállalni. Egy jelentős próba is elmarad számára, amelyet eredetileg december 30-án a Nemzeti Színházban tartottak volna az Esthajnal című zenés játékhoz. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a baleset nem akadályozza meg abban, hogy később részt vegyen a darabban.

Bodrogi korábban a Borsnak nyilatkozva elárulta, hogy a karácsonyi jókívánságok őt is foglalkoztatják, de ezek nem tárgyi jellegűek. A színművész nem kevesebbe kívánt, mint hogy legyen béke a lelkekben, szerettei és barátai körében, s az egész világban egyaránt.