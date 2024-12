„Teflon” Didier és a brüsszeli elit törvényeken felül állónak képzeli magát

Arra a megállapításra jutottunk a december elsején hivataláról leköszönt igazságügyi uniós biztosról szóló cikksorozatunk első részében, hogy a belga politikus pályafutása iskolapéldája a brüsszeli elit képmutatásának. Didier Reynders egyike azoknak az uniós vezetőknek, akik alaptalan jogállamisági problémákra hivatkozva évek óta visszatartják a Magyarországnak jogosan járó eurómilliárdokat, miközben a nevüket súlyos korrupciós bűncselekményekkel hozták összefüggésbe.

A vallon liberális politikust ugyanakkor nem véletlen emlegetik Belgiumban „Teflon Didiernek”, hiszen eddig minden gyanú lepergett róla.

Már évekkel ezelőtt a hatóságok látókörébe került a kongói csúszópénzbotrányban, kazah bűnözők kimentésében, valamint az egykori líbiai diktátor, Moammer Kadhafi zárolt vagyonának jogszerűtlen felhasználásában is. A belga ügyészség pénzmosás gyanúja miatt tavaly óta nyomoz Didier Reynders ellen. A szövetségi rendőrség megvárta, amíg 2024. december 1-jén hivatalosan is lejárt a biztosi mandátuma, majd december 3-án több ingatlanjában is házkutatást tartott, illetve ki is hallgatták őt.

A politikus otthonaiban mintegy hétezer euró készpénzt találtak a hatóságok.

A gyanú szerint Reynders a korábban – a bűncselekmények vélt elkövetését megelőző időszakban, 2007 és 2011 között – általa felügyelt nemzeti lottótársaságon keresztül egy évtizeden át mosott tisztára eddig tisztázatlan eredetű pénzeket. A lottótársaság 2022-ben jelezte a pénzmosás gyanúját a hatóságoknak. A belga közmédia információi szerint Reyndersnek összesen mintegy egymillió eurónyi gyanús tranzakciókról kellene számot adnia.

Reynderst korábban hiába gyanúsították már korrupcióval és vesztegetés elfogadásával, soha nem találtak perdöntő bizonyítékot. A leköszönt uniós biztos ellen a hivatali ideje alatt a belga rendőrségnek a biztosi kollégiumtól – aminek Reynders maga is tagja volt – kellett volna házkutatási engedélyt kérni, ami nagyban hátráltatta volna a nyomozást. Mivel azonban a nyomozás által érintett időszakban Reynders szövetségi miniszter, majd európai uniós biztos volt, részben továbbra is védi a mentelmi jog, még úgy is, hogy 2024. december 1-je óta semmilyen hivatalos tisztséget nem tölt be.

A mentelmi jog nem akadályozza a nyomozást és a házkutatásokat, viszont megóvja Reynderst a szabadságának korlátozásától.

Európai szinten a mentelmi jog csak azokra a cselekedeteire vonatkozik, amelyeket hivatalos minőségében hajtott végre. Abban az esetben, ha egy biztos a hivatali feladataival összeegyeztethetetlen módon jár el, akkor az Európai Unió Bírósága elé utalható, és elveszítheti az uniós tisztségéhez kapcsolódó juttatásait.

Reynders mentelmi jogának felfüggesztéséhez viszont a biztosi kollégium döntésére van szükség. Emellett a belga jogszabályok szerint egykori miniszterként bizonyos védelem szintén megilleti. Ugyanis ahhoz, hogy a nyomozási bíró elrendelhesse a letartóztatását vagy bíróság elé állíthassa, a belga parlament jóváhagyása szükséges.

Mindez azt jelenti, hogy az a bizonyos teflonbevonat kivételes jogi védelem formájában többrétegű „páncélként” óvja Reynderst a bírósági felelősségre vonástól.

A brüsszeli elit tagjai nemcsak képmutatók, de „egyenlőbbnek” képzelik magukat az egyenlők között. Egész tagállamokat oktatnak jogállamiságra, európai demokratikus értékekre hivatkoznak, de közben magukat igyekeznek kivonni a törvényi kötelezettségek és az igazságszolgáltatás alól.

Folytatjuk.