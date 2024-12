Tuzson Bence: Hatékonyabbá válik a jogrendszer Magyarországon

– Milyen előrelépést sikerült tenni az áldozatsegítés területén?

– Az áldozatsegítés sajnos egy örök téma marad, de az utóbbi időben talán más megvilágításba is került, hiszen van olyan politikai szereplő, aki úgy szerzett magának hírnevet, hogy nem áll messze tőle a nőkkel szembeni erőszakos fellépés. A különböző eseteket nagyon nehéz követni, hiszen az áldozatok nem merik elmondani, hogy milyen bűncselekményt követtek el ellenük. A családon belüli erőszak tipikusan egy ilyen eset. Talán nem véletlen, hogy elődöm, Varga Judit miniszter asszony indította el az Áldozatsegítő Központok létrehozását. Ezek olyan központok, amelyek túlmutatnak egy hivatal tevékenységén. Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, akkor bemehet ezekbe a központokba, hívhatja az ezzel kapcsolatos zöldszámot, és segítséget fog kapni. Eddig százezres nagyságrendben hívták ezt a vonalat, és ebben az évben is több mint 15 ezer embernek tudtunk konkrét segítséget nyújtani. A segítségnyújtási formák száma pedig bőven meghaladta a harmincezret. Az áldozatsegítő rendszerben szakszerű segítséget tudnak kapni a gyerekek is, így meg lehet tudni, hogy mi történt velük. Ez a gyerekeknél nem mindig egyszerű.

Ötgyermekes családapaként arra nagyon érzékeny vagyok, ha egy családban ilyen típusú bűncselekmény valósul meg, mivel a gyerekek azok, akik a legvédtelenebbek és akiknek a leginkább segítségre van szükségük. Az áldozatsegítő rendszer ebben kifejezetten jól működik, és az én törekvésem az, hogy ezt tovább erősítsük.

Már tizenhét Áldozatsegítő Központ van az országban és további négy Áldozatsegítő Pont. A cél az, hogy minden megyeszékhelyen legyen ilyen központ.

– Utalt Magyar Péterre, aki a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a közösségi oldalán posztolt. Ön szerint mennyire hiteles ebben a kérdésben Magyar Péter?

– Semennyire. Egy olyan ember, aki úgy kerül be a közéletbe, hogy lehallgatja a saját feleségét és bántalmazta a családját, az minimum, hogy nem tesz közzé ilyen jellegű nyilatkozatokat. Hallhattuk azt is, milyen minősíthetetlen stílusban és becsmérlően beszél a kollégáiról, lenézi a nőket, a nyugdíjasokat, mindenkit, hallhattuk azt is, hogy a támogatóiról milyen lekezelően beszélt. Ezen a napon a legjobban tenné, ha meg sem szólalna. Ez több mint képmutatás.

– Útjára indult az Igazságügyi Minisztérium ösztöndíjprogramja. Hogyan segítik a fiatal jogászokat?

– Fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan ösztöndíjprogram, amellyel felkaroljuk a legtehetségesebb jogászokat, akikre a későbbiekben a jogrendszer minden területén számíthatunk. Ezért indítottuk el a Deák-ösztöndíjprogramot. Korábban is voltak hasonló kezdeményezései, programjai a minisztériumnak, de arra törekedtünk, hogy ezeket inkább szedjük össze, és egy olyan komoly ösztöndíjat hozzunk létre, amely mellé szigorú elvárásokat és képzést is fűzzünk. Az ösztöndíj óriási siker, megtaláltuk a legjobbakat a legjobbak között. Negyven rendkívül tehetséges fiatalt támogatunk jelentős összeggel, nekik több képzési eseményt tartottunk már különböző jogterületeken, és számítunk arra, hogy a jövőben segítséget nyújtanak a minisztérium munkájában.

