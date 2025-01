A mostani lehet az évtized influenzajárványa

Nem árt hosszabban felszívódó hatású C-vitamint szedni, kiemeltebb dózisban, legalább 3000 milligrammot. A D-vitamint kicsit meg is lehet ilyenkor tolni és a napi 3000 nemzetközi egység helyett 6000 nemzetközi egységet is be lehet vinni, immunerősítő gyanánt.