A Tisza Párt elnökének négyhavi mérlege Brüsszelben: hat ülésnap, 458 ezer forintos órabér

A munkahelyén, vagyis az Európai Parlamentben fehér hollónak számító Magyar Péter hétfőn a közösségi oldalán előbb arról posztolt, hogy Brüsszelbe utazik, vélhetően a mezőgazdasági bizottság ülésére, mivel ennek a testületnek a tagja. Néhány órával később azt is bejelentette, hogy szavazást indít arról, maradjon-e Brüsszelben, vagy mondjon le a képviselői mandátumáról. A Tisza Párt elnöke a tavaly júniusi ígéretére hivatkozott, amely szerint fél év elteltével ismét megkérdezi a híveit, folytassa-e EP-képviselőként a munkát. A kérdést akár költőinek is nevezhetnénk, hiszen a döntés Magyar Péter kezében van, ráadásul az eddig eltelt négy hónap azt mutatja, hogy a brüsszeli teendők sem időt, sem energiát nem vesznek el tőle, ugyanis látványosan kerüli a munkahelyét.

Az elsőhöz több mint egy hónap kellett

A pártelnök a nyári szünetet követően több mint egy hónap elteltével, a 33. napon látta elérkezettnek az időt, hogy első alkalommal megjelenjen Brüsszelben, október 3-án. Ezt követően az október 9-i strasbourgi vitán szólalt fel a magyar kormányt és a miniszterelnököt támadva, miután egyeztetett az Európai Néppárt vezetőjével, Manfred Weberrel.

Késve érkezett, aztán ki is ment

Nem sokkal később, október 14-én jelent meg harmadik alkalommal a munkahelyén a Tisza Párt elnöke, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) ülésén. A testületből származó információnk szerint ide is késve érkezett, amikor már mindenki bent ült, Magyar Péter bevonult, látványosan aláírt és leült előre a helyére. Nem sokkal később kiment az ülésteremből, és csak a tanácskozás végére tért vissza, hogy felszólaljon. Egyébként a legfontosabb napirendi pont a gazdák földalapú támogatásának megszüntetésére irányuló tervezet volt, aminek zászlóvivője Magyarék pártcsaládja, az Európai Néppárt és Ursula von der Leyen bizottsági elnök.

Csaknem egy hónap kellett ahhoz, hogy Magyar Péter újra felbukkanjon Brüsszelben, amiről november 13-án Dömötör Csaba számolt be a közösségi oldalán. „Az előbb elment mögöttem Magyar Péter, és a sokak által jól ismert stílusában odakiabált valamit. Örülök neki, hogy pár óra híján egy hónap után (!) kitalált a munkahelyére, ahová júniusban megválasztották. Kis lépés ez az Európai Parlamentnek, de nagy lépés Magyar Péternek, hiszen a szeptembert teljesen ellógta” – írta a fideszes politikus.

És eltelt még egy hónap

Újabb hosszú szünet után december 18-án láthattuk ismét Magyar Pétert az uniós parlamentben, ahol úgynevezett kékkártyás kérdésben támadta meg Dömötör Csabát. A fideszes EP-képviselő válaszában először is emlékeztetett, hogy Magyar másodjára szólal fel az Európai Parlamentben júniusi megválasztása óta. Ezt követően felidézte Magyar korábbi nyilatkozatát, amelyben a területalapú agrártámogatások csökkentése mellett állt ki, de később letagadta saját szavait.

A hétfőn bejelentett brüsszeli útjával együtt tehát hat alkalommal látogatta meg a munkahelyét Magyar Péter, aki a saját példájával igazolja korábbi állítását, hogy EP-képviselőként elég két hetet kint lenni, és – ahogy vélekedett – ez a legnagyobb kamuállás a világon, havi húszezer euróért, vagyis csaknem nyolcmillió forintért.

Az egyik legjobb órabér az országában

De nézzük, pontosan mennyi pénzt is kereshet a Tisza Párt elnöke úgy, hogy lényegében nem jár be dolgozni a munkahelyére!

Az EP-képviselők havi 7854 eurós (több mint hárommillió forintos) tiszteletdíjuk mellett 4950 eurós, vagyis csaknem kétmillió forintos általános költségtérítésben részesülnek, továbbá napi 350 eurót (nagyjából 140 ezer forintot) kapnak szállásra és étkezésre. Az EP-képviselők elszámolhatják az utazási költségeket is a testületnél, asszisztenseket pedig havi 28 696 euróból (11,3 millió forint) bérelhetnek fel. Hozzátartozik: a napidíjat csak akkor folyósítják számukra, ha a hivatalos jelenléti íven aláírásukkal igazolták a megjelenésüket. Ehhez azonban elég az aláírás, a valós jelenlétet senki nem ellenőrzi. Magyar Péter esetében ez a tétel viszonylag elenyésző, alig több mint kétezer eurót tehet ki a hat alkalommal számolva.

Mindebből kiindulva az eddigi négy teljes hónap alatt – szeptembertől december végéig – összesen mintegy 53 ezer eurót tehetett zsebre Magyar, ami 22 millió forintnak felel meg. Nyolcórás munkanapokkal kalkulálva 48 órát tölthetett a munkahelyén a Tisza Párt elnöke. A négyhavi fizetését alapul véve Magyar Péter órabére mintegy 458 ezer forintot tesz ki. Kevesen mondhatnak magukénak ennél jobb órabért idehaza.

A pénz nem minden

Az EP-mandátum a mesés fizetés mellett azért is fontos lehet neki, mert a mentelmi joggal élve eddig sikeresen tudta szabotálni a telefonlopási ügyében zajló nyomozást. Szeptember végén lépett a legfőbb ügyész, lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére. A Tisza Párt elnöke azóta is a mentelmi jog mögé bújik, holott a választási kampányban több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll minden peres eljárás elé.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)