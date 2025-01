Előnyökkel járna a fenntartóváltás

A gyakorlóiskola előnyei

Arról az aggályról, hogy nem jó tanárjelöltek érkezhetnek a gimnáziumba, a rektori megbízott kifejtette: a tanári béremelésnek köszönhetően nő a pedagóguspályára jelentkezők száma, továbbá az NITK gyakorlatorientált és hallgatóbarát elemeket épít a képzésébe. Ilyen a célzottan kiscsoportos és közösséget fejlesztő oktatás, a felsőoktatási mentorok jelenléte, a gyakorlatias tanári tárgyak és az életre szóló élményeket adó terepgyakorlatok rendszere. Ezenkívül az elsőéves hallgatók legalább felének ingyenes kollégiumi helyet biztosítanak, valamint a Klebelsberg-ösztöndíjon felül kiemelt összegű Nemeskürty-ösztöndíjat is nyújtanak valamennyi tanár szakos hallgatójuknak. Hozzátette, idén magyar, történelem, angol, német, földrajz és természettudomány tanárszakok indulnak az NITK-n, így ezeken a területeken várhatók majd az első hallgatók.

A gyakorlóiskolai státus további pozitívuma, hogy a tanárjelölteket magunk mentorálhatnánk, így a legtehetségesebbeknek rögtön állást is tudnánk majd kínálni

– mutatott rá Nánay Mihály.

A rektori megbízott hangsúlyozta: a fenntartóváltás előnyei minden érintettnek pozitív változásokat hoznak, ezért nem meglepő, hogy a nevelőtestület nagy többsége támogatta azt. Biztos benne, hogy a tartózkodó vagy ellenző kollégák is idővel tapasztalni fogják a változás pozitívumait. Egyes szülők és kollégák is kifejezték kételyeiket, ami a változás jelentőségénél és újdonságánál fogva érthető, ezért szeretnének minden kérdésre válaszolni és minden érintettet megnyugtatni, ahogy eddig is tették. A szülők képviselői a gimnáziumban és az egyetemen tartott tájékoztatón egyaránt jelen voltak, ezek után még egy külön szülői fórumot, illetve egy online, szülők és pedagógusok közti beszélgetést is tartottak, ezek eredményeként a kezdetben szkeptikus szülők közül is többeket sikerült megnyugtatniuk. – Ettől függetlenül a következő időszakban is folytatják a konzultá­ciót – fogalmazott.