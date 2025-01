Gyűlnek a fellegek az Integritás Hatóság elnöke felett, újabb kínos ügy látott napvilágot

Több mint kéthektáros telken, impozáns, emeletes, úszómedencés villában lakik a Brüsszel kérésére létrehozott Integritás Hatóság vezetője. Biró Ferencet a héten azzal gyanúsítottak meg, hogy luxuskocsit bérelt feleségének a hatóság pénzén. Bár a hatóság elnöke – ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla – tagadta bűnösségét, mégis voltak olyan dolgok, amelyeket beismert. Ilyen a kerítés építésének, majd megerősítésének a ténye is a telke körül, amelyre – állítása szerint – azért volt szükség, mert fenyegették őt és családját is.

Portálunk számolt be először arról, hogy Biró Ferenc magánéleti célokra használhatta az általa vezetett szervezet pénzügyi forrásait, emiatt hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) is házkutatást tartott az Integritás Hatóságnál. Az elnököt, mint azt elsőként megírtuk, Tényi István is feljelentette, mert a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel az ingatlant, amelyben lakik.

Fakivágás természetvédelmi területen

A Mandiner ma reggel újabb adalékot szállított a történethez. A lap beszámolója szerint nem először merült fel probléma az ingatlan körbekerítésével kapcsolatban. Még 2015-ben, a tulajdonszerzést követő évben a helyiek körében hatalmas felháborodást keltett, hogy a munkáltatokhoz kapcsolódóan a telken kívül is fákat vágtak ki.

Ráadásul a Biró Ferenc tulajdonában lévő telek a Budai Tájvédelmi Körzetben fekszik, a helyiek szerint a fakivágások szabálytalanul, védett területen zajlottak.

A felháborodott a solymáriak a helyi természetvédő egyesülethez, a Pilis Parkerdőhöz, valamint az önkormányzathoz fordultak. Azonban akkor a városvezetésnek a jogszabályok szerint nem volt elég mozgástere, a nyilvánosságra hozott levelezés szerint a települési jegyzőnek csak a közterületen végzett fakitermeléssel kapcsolatos eljárások tartoztak a hatáskörébe.