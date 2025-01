Hajléktalanság, Rákosrendező és brüsszeli iroda: újra összeül a Fővárosi Közgyűlés

A főváros döntő többségében ugyanis közvetlen, Brüsszelből finanszírozott európai területi együttműködésen alapuló projektet vesz igénybe, amelyek megírásához pályázatíró cég közreműködését veszi igénybe, emellett végképp érthetetlen, mi szükség van még egy brüsszeli képviseletre is. Decemberben már a Kétfarkú Kutya Párt is jelezte, hogy nincs szükség erre az irodára, ennél fontosabb dolgokra is lehetne költeni a fővárosiak pénzét