Lecsapott az ítéletidő, hatalmas pusztítást végzett + fotó

Szombathelyen, a Szent Gellért utca és a Rumi út kereszteződésében a viharos szél délután leszakította a közlekedési lámpát a Rumi út belváros felől kivezető oldalán.

A megrongálódott jelzőlámpát azóta eltávolították, így az már nem okoz balesetveszélyt, de a forgalmas kereszteződésben emiatt nem működnek, illetve sárgán villognak a jelzőlámpák. Ezért kérnek mindenkit, hogy aki arra jár, vezessen a közlekedési táblák jelzése szerint.

Fotó: Vaol/Horváth Balázs

A Dunántúl középső részén is tombolt a vihar

A szél több alkalommal is munkát adott a tűzoltóknak a Bakonyban is, ahol kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság ezért vonult ki Zirc és Pénzesgyőr határába is.

Nemrég a bakonyszentkirályi református templom toronysisakján lévő díszt bontotta meg a viharos szél. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint dél körül Pénzesgyőrhöz vonultak ki, ahol fa dőlt a Zirc és Pápa közötti útra, ráadásul mindkét sávot érintette a forgalmi akadály, amit szintén a szél okozott.

Zirc-Szarvaskúton fát döntött ki a viharos szél, a buszok közlekedését akadályozhatta volna (Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság)

Délután Zirc-Szarvaskúton szintén fakidőlés okozott problémát. A buszmegállónál fektette meg a szél a fát. Ugyan nem az útra dőlt, de a buszok közlekedését akadályozhatta volna. Ide is a zirci tűzoltók siettek segíteni.

A viharos szél ereje egyébként már hétfőn hajnalban megmutatkozott, és

estefelé is erős lökéseket tapasztalhattak a Magas-Bakonyban.

Az időjárás fokozott óvatosságra inti a gyalogosokat is – olvasható a Veszprém Vármegyei Hírportál cikkében.