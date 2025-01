Iványi Gábor hálás szívvel tekint David Pressmanre + fotó

Kevéssé lehet a magyar–amerikai kapcsolatok erősítéseként felfogni a lépést, amit Bryan E. Leib amerikai politikai elemző és a Pressman lehetséges utódjaként emlegetett szakember is élesen bírált. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

Szégyen, amit a budapesti nagykövet tett! Ez egy politikailag motivált lépés volt.

Folyamatos beavatkozási kísérletek

David Pressman egyébként 2022-ben jött Magyarországra, azóta gyakorlatilag folyamatosan próbált nyomást gyakorolni a magyar belpolitikai szereplőkre. Többek közt azt kritizálta, hogy Orbán Viktor a közösségi médiában támogatásáról biztosította Donald Trump volt amerikai elnököt, akivel személyesen is jó kapcsolatot ápol.

Az amerikai diplomata több alkalommal is beavatkozott a magyar politikába, első intézkedéseinek egyike az volt, hogy két magyar bírót fogadott a nagykövetségen. Az amerikai nagykövet arra is szánt mindig időt, hogy az LMBTQ-lobbi által szervezett felvonulásokra és eseményekre el tudjon menni, így idén nyáron a kormány által gyönyörűen felújított Városligetben vonult fel és piknikezett a 29. Budapest Pride résztvevőivel. Az eseményen egyébként tiszteletét tette Karácsony Gergely is.

Másfél éve pedig Pressman mintegy ezer embert, köztük több baloldali politikust látott vendégül családi pride-pikniken saját Zugligeti úti rezidenciáján, a pride hónap lezárása alkalmából.

Az is emlékezetes volt, amikor két éve széderesten látta vendégül Gyöngyösi Mártont, a Jobbik korábbi elnökét, aki egyedüli pártpolitikusként vett részt az eseményen.

A párt akkori, korábban antiszemita és rasszista botrányokban érintett, illetve oroszbarát elnöke ráadásul az asztalfőnél, a diplomata mellett kapott helyet, és együtt vacsorázott a Mazsihisz vezetőjével, Heisler Andrással, valamint az SZFE ügyében tartott és más baloldali tüntetések egyik ismert szereplőjével, Nagy Ervin színművésszel, aki azóta Magyar Péter szekerét tolja.

Az is kiderült az amerikai demokrata adminisztráció emberéről, hogy rendszeresen egyeztetett baloldali influenszerekkel, tartalomgyártókkal vagy énekesekkel a budapesti amerikai nagykövetségen.

Felelőtlen gazdálkodás, elmulasztott közterhek

David Pressmant az az Iványi Gábor díjazta, akit tavaly tavasszal a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként idézett be. Az ügy előzménye, hogy 2024 februárjában a Gyulai Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelte Ónodi István, a MET gazdasági vezetőjének a letartóztatását, aki az ügyészség álláspontja szerint hat és fél milliárd forintot meghaladó közterhet mulasztott el bevallani és megfizetni.

A Gyulai Törvényszék másodfokon megszüntette Ónodi István előzetes letartóztatását, így a felekezet gazdasági vezetője szabadlábon védekezhet.

Eközben a milliárdos adósságokat felhalmozó MET a felelőtlen gazdálkodásának eredményeként tavaly szeptember óta a dolgozók bérét sem tudta kifizetni, így a Márokpapin található iskola 2024. november 1-jétől már a Kisvárdai Szakképző Centrum fenntartásában működik tovább.