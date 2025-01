Kétezernél is több eltűntet keresnek

Sok a fiatal

Nagy Enikő szerint 1400-1500 olyan fiatal van, akik rendszeresen eltűnnek. Ők jellemzően valamelyik gyermekvédelmi intézményből vagy nevelőszülőktől szöknek meg, és néhány napon belül megkerülnek. A rendőrségnek viszont nincs mérlegelési joga. Még ha ismerik is a gyerekeket, akkor is el kell rendelniük a körözésüket.

A magyar rendőrség jelenleg (vagyis cikkünk megírása pillanatában) 2311 embert köröz eltűnés miatt, sok gyereket is. Fontos tudni, hogy a hatályos jogszabály szerint a bejelentés pillanatában megindul a nyomozás a rendőrségen.

Azonnal kezdik a keresést

Téves tehát az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz: „Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.”

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyeket.

Ilyenkor lekérhetik például a keresett mobiltelefon-forgalmát és azt a helyet is, ahol utoljára használták a készüléket.

Megtehetik ugyanezt a bankkártyákkal is, de a legfontosabb természetesen a rokonok és az ismerősök meghallgatása. Hivatalosan azt tekintik eltűntnek, akiről azt gondolják, hogy bűncselekmény áldozata lett, cselekvőképtelen vagy egyszerűen nincs észszerű magyarázat arra, hogy miért nem találják.