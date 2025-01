Kivégzett strómanok, eltüntetett milliárdok – homály fedi az egyik legkegyetlenebb alvilági leszámolást

Milliárdos csalás, kettős gyilkosság, alvilági leszámolás, elásott strómanok – ez a kép rajzolódik ki abból az ügyből, amely egy súlyos gazdasági bűncselekménnyel kezdődött és két átvert ember kivégzésével végződött bő egy évtizede. A gazdasági szál arról szól, hogy korábban milliárdos költségvetési csalással vádoltak meg két Győr környéki vállalkozót, akiket azóta el is ítéltek.

Az ügyben a vádlottak padjára ültettek két strómant is, akiket arra vettek rá, hogy cégeket írassanak a nevükre, illetőleg társaságokat alapítsanak, hamis számlákat állítsanak ki és különböző pénzeket mozgassanak.

Milliárdos csalás, kettős gyilkosság, alvilági leszámolás, elásott strómanok (Forrás: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség)

Kivégezték a strómanokat

A történet onnantól válik izgalmassá, hogy a hatóság számára kiderült: volt másik két stróman is, akik kamucégeket alapítottak megbízóik utasítására. Ők azért nem kerültek a vádlottak padjára, mert halottak.

A rendőrök 2019-ben első felében tudták meg, hogy a vállalkozók ismertségi körébe tartozó két strómant megölhették, a maradványaikat pedig eltüntették, emiatt a Petőfi Attila vezette kiemelt ügyeket felderítő főosztály 2019 nyarán nyomozni kezdett. Miután 2021 elején a Petőfi-féle főosztályt megszüntették, az eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda vette át. Az NNI több emberen elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást, ám a legújabb információ az ügyben az, hogy az eljárást felfüggesztették. Ez persze nem jelenti, hogy az elkövetők megúszták, hiszen ha újabb releváns adatokhoz jut a hatóság, folytatni fogják a nyomozást.

A rettegett Sátor-banda is képbe került

Amit sikerült tisztázni: a két stróman azután halt meg, hogy utolsó feladatukként 2013 novemberében megbízóik részére több százezer eurót vettek fel. Ráadásul egy tanú azt is megsúgta a rendőröknek, hogy a két férfival a korábban a Sátor Lajos-féle bandához tartozó emberek végezhettek.

Sátor Lajos Szlovákia egyik legrettegettebb és legkegyetlenebb maffiavezére volt, akit a dunaszerdahelyi mészárlás megrendelőjének tartanak a hatóságok. 1999. március 25-én a hírhedt Fontana bárban rendőrségi akciónak álcázva kommandósnak öltözött bérgyilkosok több mint száz lövéssel kivégezték a rivális banda, a Pápay klán tíz vezetőjét.

Sátor később hasonló sorsra jutott: 2010 decemberében saját emberei végezték ki. Az, hogy a Sátor-féle bandától nem áll távol a strómanok likvidálása, a hírhedt felvidéki maffiaperekből is kiderült. Az ott kipakoló vádlottak és tanúk egyöntetűen állították, hogy bérgyilkosságokat követtek el, strómanokat és kényelmetlen tanúkat végeztek ki, akik vallomást tehettek volna a rendőrségen a különböző életellenes és gazdasági ügyekben. Vallomásukból az is kiderült, hogy a szlovákiai maffiózók olyan hajléktalanokat is eltüntettek, akiknek előzőleg a személyi okmányait és adatait cégek alapítására használták fel. Miután az áfacsalásokkal hatalmas összegeket vágtak zsebre, csődöt jelentettek, a strómanokat pedig agyonlőtték.

Valami hasonló történhetett a Győr környékén eltűnt strómanokkal is, igaz, a szlovákiai szálon kívül még több más verziót is vizsgáltak a hatóságok, de egyelőre egyik sem vezetett eredményre.