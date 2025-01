Hamarosan megkezdődik a tavaszi politikai szezon

Ennek megfelelően a frakcióülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság akkori elnökét jelöli a Fidesz–KDNP az államfői posztra, továbbá az is kiderült, hogy Deutsch Tamás vezeti a kormánypártok EP-listáját.

Tágabb kitekintés

A tavaszi politikai szezont várhatóan idén is Orbán Viktor évértékelő beszéde fogja megnyitni, amit hagyományosan februárban, még a parlamenti ülésszak előtt tart meg a miniszterelnök. Orbán Viktor az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, és ezzel trendet teremtett, ugyanis előtte nem volt hagyománya Magyarországon ennek a műfajnak, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Jellemző, hogy a baloldali politikusok az évértékelő beszédeikben a nagyívű stratégiaalkotás helyett az ellenzéken belüli politikai helyzettel, a napi politikai ügyek kommentálásával vagy álhírek terjesztésével foglalkoznak.

Megjegyzendő, hogy Orbán Viktor jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. A miniszterelnök évértékelő beszédei leginkább a tusványosi nyári szabadegyetemen elmondott helyzetértékelésekhez hasonlók, amelyekben szintén komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

A 2010 óta tartott évértékelők közös vonása, hogy a miniszterelnök mindig hangsúlyozta a gazdaság, a középosztály és a családok megerősítésének célját – jellemzően az évértékelő­kön jelentette be az adó- és rezsicsök­kentéseket, a családi kedvezmények és támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztön­ző lépéseit.

Gyors alkalmazkodás

Tavalyi beszédében Orbán Viktor elmondta, hogy öt éve az egész ország és minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessük azt, amit elértünk. Kiemelte, hogy sikerült megvédeni a nyugdíjakat is, az pedig bravúr, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal vett el az emberektől. Szót ejtett arról is, hogy a kormány egységes, kétharmad van a parlamentben, s ennek a stabilitásnak az emberek szempontjából az értelme és a haszna az, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk. Hozzátette: egész Euró­pában mi tudunk legjobban alkalmazkodni a változáshoz, ez behozhatatlan versenyelőny, ezért is csípi sokak szemét. A kormányfő kitért Novák Katalin és Varga Judit lemondására is, amiket szükségszerű lépéseknek nevezett.