Kétségbeesetten magyarázkodik Lengyel László Magyar Péterék gazdasági programja miatt

Közeledik a 2026-os országgyűlési választás, a kormánypártok kihívóinak lassan valamilyen módon szakmai rátermettségüket is igazolniuk kellene. Igaz ez a Tisza Pártra is, amely eddig lényegében semmi komolyan vehetőt nem mondott átfogó gazdasági kérdésekről. Két, a múlt év végén megjelent interjú arra utalt, hogy Magyar Péterék megkezdték a gazdasági programalkotást. Ráadásul nem is akárkikkel.

Két leleplezés egymás után

Novemberben Katona Tamás egykori baloldali államtitkár adott interjút a Hvg.hu-nak. A cikk szerint Katona a „Pénzügykutató Zrt. körül csoportosuló, sokszínű szakértői csapat gazdaságpolitikai programját szerkeszti”, amit – Katona saját bevallása szerint – egy következő kormánynak szánnak. Kisvártatva megszólalt Petschnig Mária Zita is, aki mint a – baloldalinak mondható – Pénzügykutató tudományos főmunkatársa adott interjút az Mfornak. Itt Petschnig egyrészt elmondta, hogy megkeresték őket Magyar Péterék, másrészt ehhez kapcsolva felsorolta, hogy a cégnél készül például gazdasági, önkormányzati, külpolitikai és nyugdíjprogram is.

Ha összeolvassuk Katona és Petschnig nyilatkozatát, azt kapjuk, hogy gazdaságpolitikai programot írnak a Pénzügykutatónál egy következő kormány számára, a céget pedig megkeresték Magyar Péterék. Vagyis készül a Tisza gazdasági kormányprogramja.

Gyorsan jött a tagadás

Ezután kérdéseket tettünk fel a Pénzügykutatónak, szerettünk volt részleteket megtudni a Tisza Párttal kialakított kapcsolatukról. Arról érdeklődtünk például, hogy munkájukkal mikor végeznek, megismerheti-e azt a nyilvánosság és díjért dolgoznak-e Magyaréknak. A Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója, Lengyel László ugyanakkor ezt válaszolta: „A Pénzügykutató soha nem készített és most sem készít semmilyen formában pártok számára programot, így a Tisza Pártnak sem. A nyilatkozat félreértésen alapszik.” Utóbbi mondat bizonyosan a Petschnig-interjúra utalt. A főmunkatársat egyébként szintén kerestük a témában, de eddig nem reagált.

Férj és feleség

Lengyel László szűkszavú válaszából nem derült ki, pontosan ki és mit értett félre. Éppen ezért a korábbi történések felidézésével most kísérletet teszünk arra, hogy tisztázzuk, amit csak lehet. Ehhez először nézzük meg közelebbről a Pénzügykutató csapatát!

Alappal feltételezhető, hogy a tudományos főmunkatárs, Petschnig Mária Zita nem beszélt a levegőbe, amikor a cég és Magyar Péterék közötti kapcsolatot ecsetelte. Már csak azért sem, mert Petschnig annak a Kéri László politológusnak a felesége, aki a Kontroll.hu-nál vezet beszélgetős műsort. A Kontrollt – lassan már ki ne tudná – Magyar Márton, azaz Magyar Péter testvére irányítja, az internetes oldal pedig a Tisza Párt egyik első számú propagandafelülete.

Petschnig egyébként a Gyurcsány-korszakban rendszeresen kiállt a baloldali gazdaságpolitika mellett, és dicsérte az akkori úgynevezett reformokat. Petschnig Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon tanácsadója is volt.

Lengyel és a többiek

De mit lehet elmondani a szocialista kormányok idejében százmilliós megbízásokat kapó Pénzügykutató gárdájáról?

A cég vezetője, Lengyel László kritizálta például a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, de súlyosabb véleményt fogalmazott meg a Fidesz-szavazókról is: egyik nyilatkozata szerint csak a legnyomorultabbak szavaznak a kormánypártokra.

A cégnél van Várhegyi Éva is, akinek neve a Gyurcsány-kormány idején a lehetséges jegybankelnökök között is szóba került. De ott tevékenykedik Atkári János, a Gyurcsány–Demszky-korszak volt baloldali főpolgármester-helyettese, aki 2019 után Karácsony Gergelytől is kapott fontos pozíciót.

Egy igazi baloldali káder

Pár szót érdemes ejteni a cikk elején idézett Katona Tamásról is. Már a Horn-kormány idején jelentős pozíciókat töltött be, 2003-tól másfél éven keresztül Medgyessy Péter miniszterelnök kabinetfőnöke volt, Gyurcsány idején a többi között a Pénzügyminisztérium államtitkáraként tevékenykedett, de vezette a Magyar Államkincstárt is. Később, amikor 2019-ben a Gyurcsány-korszak kipróbált kádereinek tömege ejtőernyőzött a fővárosi cégek kulcspozícióiba, Katona a BKV felügyelőbizottságának elnöki székét foglalta el.

Magyarnak is csak Gyurcsány marad?

Talán nem a véletlen műve, hogy éppen akkor bukkannak fel a baloldal régi emberei Magyar Péter lehetséges gazdasági programírói között, amikor a Tisza lényegében összeállt a DK-val. Az egymásra találás leglátványosabb jele, hogy Gyurcsányék Magyar Péter képviselőivel együtt szavazták meg a főváros 2025-ös költségvetését. Emellett az Európai Parlamentben is többször együtt szavaztak, támogatva például egyes háborúpárti javaslatokat.

A politikai mozgások alapján – a Pénzügykutató mostani tagadása ellenére – meglepő lenne, ha végül nem a baloldalhoz, sőt egyenesen a Gyurcsány Ferenchez sorolható közgazdászok írnának programot Magyar Péternek.