„Magyar Péterék tisztában lehettek az esélyeikkel” – villáminterjú a Fidesz–KDNP új képviselőjével

– Számítottak ilyen fölényes győzelemre és időközi választásnál magasnak nevezhető részvételi arányra? Egyes kutatóintézetek mást próbáltak mutatni…

– Számítottunk is, és reméltük is. Ennek a választókerületnek, az itt élő embereknek a jellemző – keresztény, konzervatív, polgári – értékrendje alapján minden okunk megvolt biztosnak lenni ebben, persze a legutóbbi országgyűlési választások óta olyan, a szélesebb értelemben vett térségünket negatív értelemben befolyásoló folyamatok indultak el – például a szomszédunkban zajló háború, annak minden káros következményével együtt –, amiről nem tudhattuk, hogy a tolnai néplélekre miként hat. Éppen ezért, és az idő rövidsége miatt is, erőn felüli munkát végeztünk a kampányidőszakban. Ennek az eredményét láttuk január 12-én.

– Ön szerint mi lehet az oka annak, hogy Magyar Péterék nem mertek elindulni az időközi választáson?

– Talán az, hogy ők is tisztában voltak a választókerület sajátosságaival és így az esélyeik csekélységével is.

– Kire szavazhattak a tolnai Tisza-szimpatizánsok?

– A választást nyilvánvalóan ezután fogjuk kiértékelni, de úgy hiszem, a tiszások hallgattak vezetőjük felhívására, miszerint maradjanak otthon, ne éljenek választójogukkal.

– Hogyan tovább? Az eddigi irányvonal folytatása a cél a választókerületben?

– Valóban az a legfőbb célom, hogy a választókerületben élők folytonosságot érezzenek, tapasztaljanak az elmúlt évtizedek és a most megnyíló időszak között. Ahogyan a kampány során ígértem, az elődöm útját fogom járni. Ezt másképp el sem tudnám képzelni.

Mint ismert, a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina toronymagasan megnyerte az időközi országgyűlési választást a dombóvári központú választókerületben (Tolna vármegye 2.) vasárnap. Az időközi választást Potápi Árpád János tavaly októberi váratlan halála miatt kellett megtartani, a fideszes képviselő megüresedett országgyűlési mandátumáért folyt a verseny. A szavazatok 99,12 százalékos feldolgozottságánál így néz ki a sorrend: Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP): 63,7 százalék, Dúró Dóra (Mi Hazánk): 19,18 százalék, Takács László (DK): 10,99 százalék, Harangozó Gábor (független, MSZP-s támogatással): 2,34 százalék, Vilcsek Ernő (független): 2,03 százalék, Ágoston Pál Péter (Második Reformkor): 1,76 százalék. A bonyhádi születésű Csibi Krisztina az elmúlt 10 évben a magyarság összetartozását jelképező kulturális intézmény, a Magyarság Háza igazgatója volt, és évtizedeken át dolgozott együtt a térség volt képviselőjével, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral. Az elemzők szerint Magyar Péter tudja nagyon jól, hogy ha elindult volna az időközi választáson, akkor súlyos vereséget szenvedett volna, amit jelen helyzetben nem engedhet meg magának, ugyanis akkor az ellenzéki szavazókban nem tudna reményt kelteni, nem tudná az aktivitásukat fenntartani.

Borítókép: Csibi Krisztina (Forrás: Facebook)