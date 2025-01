Meg akarta erőszakolni volt óvónőjét, kettős gyilkosság lett a vége

Brutális kettős gyilkosság rázta meg nemrégiben az erdélyi Éradony lakosságát. A 29 éves L. S. január 7-én elindult fát vágni egy falubeli ismerőséhez. Miután a munkát elvégezte, továbbállt volt óvónője házához. Délután négy körül ért oda, nagyjából pontosan akkor, amikor az asszony 27 éves fia is megérkezett volna.

Ám a fiú már nem tudott belépni a házba, mert az épp ekkor az udvarba besurranó L. S. megölte őt, hogy zavartalanul rátörhessen az egyedül maradt nőre. Az elkövető megerőszakolta az asszonyt, majd levitte a pincébe, ott pedig kegyetlenül végzett vele.

Ami ezután következett, csak még mocskosabbá teszi az egyébként ilyen szempontból fokozhatatlannak tűnő történetet.

A férfi ott maradt a házban, a hűtőhöz sétált, kivett magának egy kis vacsorát, és higgadtan elfogyasztotta.

Az ügyészek az elmúlt évek egyik legborzasztóbb esetének tartják a történteket, eltökéltek benne, hogy életfogytiglant kérjenek L. S.-re. Egyetlen probléma van csak, a férfit – nem meglepő okokból – pszichiátriai vizsgálatnak fogják alávetni, mert kérdéses az is, egyáltalán beszámítható volt-e a bűncselekmény elkövetésekor.

L. S. korábban azzal próbált védekezni, hogy részeg volt.

Nem az első eset, az elkövetőhöz több bűncselekmény is köthető

A probléma az, hogy a férfi visszaeső is ráadásul, mert nem sokkal korábban, 2024. december 31-én Érmihályfalván nemi erőszakot próbált elkövetni egy helyi nő ellen. Erőszak nem volt, de L. S. brutálisan bántalmazta áldozatát. Korábban 2024 februárjában is rátámadt egy lányra, ráadásul akkor nem is felnőtt, hanem kiskorú áldozatot szemelt ki. Ám szerencsére több nem történt a lány ruhájának elszakításán kívül, mert sikerült elijeszteni.

Nincs vége a sornak.

2016 áprilisában Magyarországon három év börtönbüntetésre ítélték L. S.-t kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.

Miután leülte büntetését, visszatért Romániába, ahol nem sokkal később megint lecsukták rövidebb időre, egészen idáig pedig szabadon garázdálkodott újra.

​A szexuális ragadozót nem volt nehéz az éradonyi eset után azonosítani és elkapni, hiszen már szerepelt a nyilvántartásban. Sorsát a pszichiátriai vizsgálat eredménye fogja eldönteni.