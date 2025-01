Még több támogatás jut idén a magyar falvaknak + videó

Idén is folytatódik a Magyar falu program és még több támogatást nyújt a kormány a kistelepüléseknek – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gyopáros Alpár. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett, a program indulása óta már több mint 1100 milliárd forintot irányult a falvak fejlesztésére.

Tavaly több mint ezer kistelepülésen újultak meg óvodák, iskolák, faluházak, orvosi rendelők és közösségi terek.

– idézte fel.

Kitért arra is, a kormány a falusi útalap tízmilliárd forintos keretéből a településeket összekötő mellékutak rendbetételét segítette a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében.

A falusi otthonteremtést és a házfelújításokat is célzottan támogatjuk. A falusi csok és a csok plusz mellett 2025. január elején elindult a Vidéki otthonfelújítási program is. A falusi csok vissza nem térítendő összege

1 gyermeknél 1,

2 gyermeknél 4,

3 vagy több gyermek vállalása esetén pedig 15 millió forint.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a most elindult vidéki otthonfelújítási programban pedig a vissza nem térítendő támogatás akár három-, a kedvezményes hitel akár hatmillió forint is lehet. „Erős vidéket építünk, mert erős vidék nélkül nincs erős Magyarország” – zárta videóüzenetét a képviselő.