Mráz Ágoston Sámuel: Brüsszel előre hozott kormányváltást akar, nem választást

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter újévi beszédében megfogalmazott követelés az előre hozott választásokról valójában taktikai lépés.

Ez egy új kommunikációs panel, amellyel Magyar Péter a következő 15 hónapban folyamatosan a Fidesz bátortalanságát hangoztathatja

– írta a Facebook-bejegyzésében.

Mráz szerint a bejelentés mögött több ok is állhat: „Magyar Péter érzi, hogy hosszú még a 2026-os választásokig vezető időszak, ezért 15 hónapos permanens kampányba kezdett.” A politológus szerint az előre hozott választás követelésének célja az is, hogy a Tisza Párt elterelje a figyelmet az időközi választási vereségekről, ahol nem indítanak jelöltet.

A Nézőpont Intézet decemberi adataira hivatkozva hangsúlyozta, hogy a Fidesz tíz százalékponttal vezet a Tisza előtt, szemben a baloldali közvélemény-kutatásokkal, amelyek szerint Magyar Péter szervezete áll az élen.

A baloldal reményt próbál árusítani híveinek, de a valós adatok ezt nem támasztják alá

– fogalmazott.

Mráz kitért arra is, hogy a Tisza Párt kampányát nemzetközi szereplők is segítik:

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke támogathatja Magyar Pétert, aki hazájában, Németországban szintén előre hozott választásokat szorgalmazott a kormány bukása után.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a brüsszeli politikai szándékok mögött az a remény állhat, hogy egy előre hozott választással Magyarország csatlakozik az ukrajnai háború folytatását támogató európai koalícióhoz. „Brüsszelben valójában nem előre hozott választást, hanem előre hozott kormányváltást szeretnének” – emelte ki.

Mráz Ágoston egyértelműen kijelentette:

Nem lesz előre hozott választás. A Fidesz kétharmados felhatalmazást kapott, amelyről nem fog lemondani sem Magyar Péter, sem Manfred Weber követelésére.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)