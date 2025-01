Ombudsmani jogorvoslatot kérnek a parkolási sarc miatt

– Szeretnék hivatalos panasszal élni, és jogorvoslattal élni a kerületi lakossági parkolási díjemelkedés, és a céges autós kettős mérce kapcsán. Elfogadhatatlan az a narratíva, hogy azért fizessen több mint kétszeres összeget a céges autós, mert ő biztos magasabb bérsávban van – írta a Közösen a Hegyvidékért csoportban Izsák Tamás XII. kerületi lakos, aki azért ragadott billentyűzetet, hogy kifogásolja a Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) vezette hegyvidéki önkormányzat nagy felháborodást keltett indokolatlan döntéseit.

A panaszos szerint a cégautók nagy része nem juttatás, hanem munkaeszköz. Szerinte nem mindenki felső vezető vagy igazgató, milliós havi nettó fizetésekkel. Ráadásul indoklása szerint a cégautókkal rendelkezők reggel elhagyják a kerületet, majd este térnek vissza, ezzel helyet adva a máshonnan érkezőknek, akik bevételt termelnek a kerületnek.

A lakos azt is hozzáteszi: érti és és elfogadja a parkolási díjfizetés mögött meghúzódó elvi logikát, miszerint nincs elegendő hely, de azt is megjegyzi: leginkább a belső kerületekben.

– Kerületi lakosként büntetik azt, aki kénytelen az utcán parkolni az autójával, azzal már alapvetően nem értek egyet. Nyilván ezért volt idáig ez a jelképes 2000 forintos összeg, mert nonszensz, hogy büntessük az adott lakókat. Kész vagyok ombudsmanhoz fordulni ez ügyben, mert jogilag, etikailag teljesen elképesztő ez a helyzet.

Panaszomat a mai nappal hivatalosan is beadtam

– írta a hegyvidéki lakos. A XII. kerületen kívül a XIII. kerületben és Erzsébetvárosban is petíciót indítottak a helyi lakosok, mert elfogadatlannak tartják azt, hogy több tízezer forintokat kell fizetniük azért, mert autót tartanak. Azokban a családokban, ahol több autó is van, már százezer forintnál magasabb a sarc. A baloldali polgármesterek figyelmen kívül hagyták a lakók panaszát, így már ettől az évtől Ferencvárosban, Erzsébetvárosban és a XII. és a XIII. kerületekben is magasabb díjat fizetnek a lakók, a korábbi ciklusban Józsefvárosban és Újbudán már meglépték a hasonló mértékű emelést.

