Sallai mondatára azonnal lecsapott a török média, Carlsen odacsapta a királyt – ezek voltak a hét videói

Idén is több jut a családok támogatására – Hankó Balázs kiemelte: 447 milliárd forinttal nőnek a költségvetési ráfordítások.

Egy BMW-ből az Üllői úton lőtték fel a tűzijátékot menet közben – Nem hiszi el, hogy ez tényleg megtörtént, ha nem nézi meg a videót.

Magyar Péter elővette Gyurcsány régi kártyáját, nincs itt semmi újdonság – Kocsis Máté idézte fel a DK elnökének megnyilvánulásait.

Repkednek a százmilliók a Tisza környékén, csak azt nem tudni, miből – Zavaros elszámolások, tíz- és százmilliós rendezvények, a baloldalon jól ismert mikroadományos magyarázat és persze leleplező hangfelvételek – eddig ez látszik a Tisza Pártnál, ami belső vélemények szerint tolvajok és haszonlesők gyűjtőhelye. Cikkünkben részletesen bemutatjuk mindazt, ami Magyar Péterék pénzügyeiről tudható vagy az információmorzsákból kikövetkeztethető.

Sport

A Ferencváros bejelentette Jansen távozását – Kubatov Gábor klubelnök egy videót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyben bejelentette, hogy Pascal Jansen vezetőedző távozik az NB I-ben szereplő Ferencváros labdarúgócsapatától.

Carlsen odacsapta a királyt, majd példátlan döntést hozott – A norvég Magnus Carlsen és az orosz Jan Nyepomnyascsij megosztva szerezte meg az első helyet New Yorkban, a 2024-es év utolsó napján lezárult villámsakk-világbajnokságon. Carlsen és Nyepomnyascsij néhány nappal korábban is sorstársak voltak, amikor megsértették a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) ruházati előírásait. A norvég klasszis talán azért is javasolta a bajnoki cím megosztását, mert a legfontosabb csatáit a FIDE, majd az általa csalással gyanúsított Hans Niemann ellen már megnyerte.

🇳🇴 Magnus Carlsen knocks out 🇺🇸 Hans Niemann from the FIDE World Blitz Championship!



ℹ️ Carlsen 2,5-1,5 Niemann #RapidBlitz pic.twitter.com/fHddM1rslH — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 31, 2024

Djokovics nem tehetett mást, megtapsolta, akit mindig legyőzött –Novak Djokovics bejutott a brisbane-i ATP 250-es tenisztorna negyeddöntőjébe, miután 6:3, 6:3-ra nyert Gael Monfils ellen. Ez már a huszadik alkalom volt, hogy a két rutinos teniszező ATP Tour-szintű mérkőzést vívott egymás ellen, s mind a hússzor Djokovics győzött, de a látványos teniszéről ismert Monfils így is újfent kivívta a szerb elismerését. A rekordhalmozó szerb teniszező utolérte Ivan Lendlt az ATP-negyeddöntők számában.

Sallai Roland egy mondatára azonnal lecsapott a török média – A török labdarúgó-bajnokságban a 17. forduló után a Galatasaray 16 meccset játszva 44 ponttal vezeti (14 gőzelem, 2 döntetlen) a tabellát, az előnye nyolc pont a Fenerbahce előtt. A Galata magyar légiósa, Sallai Roland tízszer lépett pályára, még csak egy gólt szerzett, de remekül érzi magát Isztambulban. Honfitársunk a Galatasaray hivatalos YouTube-csatornájának adott interjút, amit a Hürriyet szemlézett.

🎬 #GalaQuiz | Roland Sallai şimdi Galatasaray YouTube Katıl'da 𝐘𝐀𝐘𝐈𝐍𝐃𝐀! 💛❤️



🎥 Futbolcumuz Roland Sallai ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti izlemek için sen de hemen KATIL! ✅



▶️ https://t.co/Dqd9374Ycs pic.twitter.com/iRnpMVHCJo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 29, 2024

Külföld

ISIS-terrorista volt a tizennégy ember életét kioltó gázoló – New Orleansban egy terrorista gázolásos támadást hajtott végre újév napján a Bourbon Streeten, tizennégy ember halt meg. A támadó, Shamsud-Din Jabbar egy teherautóval hajtott a tömegbe, majd tüzet nyitott a rendőrségre. A hatóságok lelőtték a támadót, akit ISIS-szimpatizánsnak tartanak.

Viharos év elé néz az Európai Unió – Az Európai Unió globalista vezetése előtt nehéz év áll. Három fő kihívás rajzolódik ki számukra: az orosz–ukrán háború pénzelése, Oroszország agresszív külpolitikája és Donald Trump, valamint a Patrióták Európáért előretörése. A tömörülés ideólógiai kihívásai mellett ott a gyenge gazdasági teljesítmény, a magas adósságállomány, valamint Németország és Franciaország politikai instabilitása.

Kiderült hány ukrán vadászpilótát képeztek ki a britek – Nagy-Britanniában kétszáz ukrán pilóta teljesítette az F–16-os vadászgépek kezelésére vonatkozó alapkiképzést, amely magában foglalta a repülési, a földi és a nyelvi képzést is.

Sokkoló részletek a montenegrói mészárlásról – Cetinjét gyász borítja. Egy többes gyilkosság rázta meg a várost, amelyben legalább tíz ember életét vesztette, és négy másik súlyosan megsérült. A montenegrói tragédia mélységes sokkot váltott ki, és háromnapos gyászt hirdettek az országban.