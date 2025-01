Simicskó István: Biztató jelekkel indul a szent évvé nyilvánított 2025

– A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy fantasztikus lesz a 2025-ös esztendő. Milyen intézkedések segítik, hogy ez a cél teljesüljön?

– Az idei költségvetést az év végén szavazta meg az Országgyűlés. A háború reménybeli lezárása Európa és Magyarország gazdaságára is kedvezőleg hathat. Ha ez bekövetkezik, akkor több forrás áll majd rendelkezésre gazdaságfejlesztésre, béremelésre, otthonteremtésre és családtámogatásra. Megduplázzuk a gyerekek után járó adókedvezményeket, munkáshitelt biztosítunk a dolgozó fiataloknak, valamint új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat vezetünk be. Ebben az évben is lesz 13. havi nyugdíj. Elindítjuk a Demján Sándor-programot, amellyel jelentős támogatást nyújtunk a hazai kis- és középvállalkozásoknak.

Több mint 1600 mil­liárd forintot biztosítunk az oktatásban dolgozók bérére, ami éppen kétszer annyi, mint amit a rossz emlékű Gyurcsány–Bajnai-érában tartalmazott az akkori költségvetés.

Az egészségügyben is jelentős összegek állnak rendelkezésre. Több mint 3700 milliárd forintot szavaztunk meg ennek a területnek. Ez 2500 milliárd forinttal több, mint a baloldali kormány által benyújtott utolsó, 2010-es költségvetésben erre a területre fordított összeg. Folytatódnak a beruházások a 2025-ös évben is. Célunk a gazdaság dinamizálása és a munkahelyteremtés. A következő évben több száz beruházás indul el vagy fejeződik be, többek között a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és az egészségügy területén. Minden jel arra mutat, hogy 2025-ben végre elrugaszkodunk a pandémia és a háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gazdasági apátiából.