Szentkirályi Alexandra Hosszú Katinkát és önmagát is megvédte

Írják ezt azok, akiket mindennap azért fizetnek a külföldi megrendelőik, hogy egy olyan bántalmazó férfit segítsenek hatalomba, akiről azok a nők mondták el nyíltan, hogy beteges bántalmazó, akik ezt személyesen elszenvedték. Akkor ezek az emberek mindkét nőt körberöhögték és cikkek tucatjaiban hiteltelenítették őket saját bántalmazásuk történetében. Most ugyanezek az emberek prédikálnak álságosan női jogokról, amikor simán csak elég lenne büszkének lenni, legalább akire mindannyiunknak lehet. De nekik most is csak ennyire futotta…