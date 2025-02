Az öreg fák bűvöletében: kétezer ölelés és fotó, 45 ezer kilométeren

2011-ben már Takács Márton érdeme is volt, hogy megkapta a „hős fa” címet. Volt is miért, hiszen abban ez évben egy hirtelen jött májusi vihar letörte a legnagyobb ágát. Ma is „küzd” az életéért, s ahogy Szabad Józsefné, a falu polgármestere mondja, szinte hírnöki hálózat jelenti annak tavaszi rügyezését, a fa évenkénti megújhodását.