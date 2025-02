A USAID-en keresztül támogatták a dollármédiát + videó

A korábbi amerikai kormányzat az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségen, a USAID-en keresztül avatkozhatott be a magyar belpolitikába. A USAID eredeti céljai közé tartozott, hogy a többi között különböző területeken segélyeket nyújtson. Kiderült, hogy globalista eszméket támogató médiumokat, köztük magyarokat is finanszírozott. Az igazságügyi miniszter szerint ez felháborító, a KDNP pedig úgy véli, a baloldali pártok után kilóra megvették a baloldali magyar újságokat is.