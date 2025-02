Ennyi volt, búcsút mondhatunk a morzsapartiknak

Különleges útmutatóval készült a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja idén a házasság hetére – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Nébih.

Az Esküvő maradék nélkül című kiadványukban foglalják össze, hogy mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy élelmiszerpazarlás-mentesen teljen a nagy nap.

Az élelmiszer-pazarlás mérséklése nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági és etikai kérdés is.

Magyarországon évente 810 ezer tonna élelmiszer-hulladék keletkezik,

amelynek jelentős részéért a háztartások felelősek, de a nagyobb rendezvényeken, így az esküvőkön is számottevő mennyiségű élelmiszer kerül a kukába.

Éppen ezért az ENSZ egyik fenntartható fejlődési célja, hogy 2030-ig világszerte 50 százalékkal mérsékeljük az élelmiszer-hulladék mennyiségét a háztartásokban és a vendéglátásban. Ennek eléréséhez fontos, hogy ne csak a mindennapi konyhai rutinunk során, hanem a nagyobb események, így például az esküvők szervezésekor is figyelmet fordítsunk a pazarlás megelőzésére – hívták fel a figyelmet.

A fenntarthatóság egyre fontosabb szempont a társadalom, különösen a fiatalok számára, így az esküvőszervezésben is egyre nagyobb teret kap.

Sok jegyespár keresi a lehetőségeket, hogy nagy napjuk minél kisebb ökológiai lábnyommal valósuljon meg.

A Nébih Maradék nélkül programja erre a növekvő érdeklődésre reagálva állította össze új kiadványát, amely gyakorlati tanácsokkal segíti a párokat a pazarlásmentes esküvő megszervezésében. Az útmutatóban olyan praktikus tanácsok szerepelnek, amelyek többek között segítenek a menü tudatos megtervezésében, a maradékok kezelésében és az italpazarlás megelőzésében.

A kiadvány megjelenéséhez kapcsolódóan a Maradék nélkül program közösségimédia-felületein (Instagram, Facebook) egész héten az esküvőszervezés fenntartható megoldásai kerülnek a középpontba. Az érdeklődőket pedig játékokkal is várják, valamint február 12-én a hivatal szakértői ingyenes webináriumon mutatják be a kiadványt és osztanak meg további hasznos tippeket.