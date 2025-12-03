Megvan, milyen járvány okozta a XIII. kerületi tömeges megbetegedést

Kiderült, hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen. Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést. A járványban összesen 19 tálalókonyha volt érintett, és

összesen 594 ember betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó.

A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült. A nyers alapanyag- és a főttétel-minták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket – staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét –, a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést. A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok,