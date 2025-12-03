élelmiszerkonyhailaboratóriumibaktériumjárvány

Megvan, milyen járvány okozta a XIII. kerületi tömeges megbetegedést

Lezárult a november 6-án a budapesti XIII. kerületben kialakult, közel 594 embert érintő enterális megbetegedéssorozat hatósági vizsgálata. A hatósági, laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok kimutatták, hogy a járványt Norovírus, a calicivírusok családjába tartozó kórokozó okozta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03.
A Heim Pál Gyermekkórház épülete a IX. kerület Üllői út 86-ban. Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A vírus feltételezhetően nyers élelmiszer útján került a közétkeztetésbe, a fertőzés terjedése tipikus közösségi mintázatot mutatott. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel – hangsúlyozzák a Magyar Nemzetnek küldött közleményben. Az előzményeket az alábbi cikkben olvashatja. 

A vizsgálatban az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig és a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek. A hatóságok valamennyi vizsgálati eredményt egymással is összevetették, hogy feltárják az esetleges halmozódó összefüggéseket, és a lehető legpontosabb képet kapják a megbetegedések lehetséges ok-okozati hátteréről.

Kiderült, hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen. Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést. A járványban összesen 19 tálalókonyha volt érintett, és

 összesen 594 ember betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó.

 A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült. A nyers alapanyag- és a főttétel-minták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket – staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét –, a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést. A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, 

a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez.

A hatóságok azonnal intézkedtek; egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették, nagytakarítást és teljes körű fertőtlenítést, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatását, valamint az óvodákban folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és minden étkeztetési folyamatot ellenőriztek. Az érintett konyha csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.

 

A hatóságok a konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak.

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

