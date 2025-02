Ezt sugallta Orbán Viktor keddi beszédében – megszólalt az elemző

Donald Trump győzelme és az orosz–ukrán háború jövőbeli lezárása nem csak bel- és külpolitikai területen nyújt majd nagyobb mozgásteret a miniszterelnöknek, hanem bizony gazdasági szempontból is sokkal több lehetőséget ad – mutatott rá lapunknak Orbán Viktor keddi beszéde kapcsán a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel.

Mint arról már beszámoltunk, a tavaszi parlamenti évad nyitányaként megtartotta kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP Balatonfüreden. Információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédének fókuszában a Trump győzelmével kialakult új nemzetközi helyzet állt, és kitért röviden ennek hazánkra gyakorolt hatásaira is.

A kormányfő beszédében kijelentette: az idei év az áttörés éve lesz.

Deák Dániel ennek kapcsán emlékeztetett: a miniszterelnök arról is beszélt, hogy eddig ellenszélben kellett politizálni, viszont mostantól hátszél lett ebből az ellenszélből. Szerinte ez komoly háttértámogatást is jelent gazdasági szempontból.

„Rengeteg új gazdasági intézkedéssel, lépéssel indult az idei év. Vélhetően ezeket fogják majd tovább bővíteni az elkövetkezendő időszakban”

– magyarázta Orbán Viktor szavait a szakértő.

Deák Dániel emlékeztetett: Orbán Viktor beszédében utalt arra is, hogy a brüsszeli Soros-hálózat ezúttal a Tisza Pártot támogatja a következő országgyűlési választásokon. – Nálunk akarnak visszavágni 2026-ban. Új katonákat szerződtettek, új sereggel jönnek. Nekünk is készen kell állni, és győzni kell – hangoztatta a kormányfő.

A vezető elemző megjegyezte: Trump megválasztásával a globalista köröknek a brüsszeli intézményrendszer maradt gyakorlatilag az utolsó mentsvára. Szerinte kétségbeesésüket jól mutatja, hogy válságtanácskozást is tartanak a trumpi fordulat miatt Párizsban, a miniszterelnök pedig érezhetően ennek a brüsszeli hálózatnak az egyik leágazódásaként tekint a Tisza Pártra.

„Magyar Péterék gyakorlatilag az Európai Parlamentben beilleszkedtek a globalista elitbe”

– mutatott rá a szakértő. Emlékeztetett: az Európai Néppárt finanszírozza a rendezvényeit, ráadásul a „Vissza Európába” szlogenjük is árulkodó. – Azt mutatja áthallásosan, hogy vissza a brüsszeli fősodorba – emelte ki, majd hozzátette: ilyen szimbolikus és gyakorlati események során is jól megmutatkozik, hogy Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli. Szerinte értelemszerűen ez az a politikai kihívás, ami veszélyezteti a patrióta politikai erőket szerte Európában, ezért is tartanak kihelyezett frakcióülést.

Deák Dániel úgy véli, Lengyelország példájából jól látható, Magyarország számára mit jelentene a Tisza Párt győzelme. Rámutatott: ott is lábbal tiporják az alapvető jogállamisági elvárásokat, politikai alapon üldöznek embereket, pontról pontra végrehajtják azt, amit Ursula von der Leyenék szeretnének. – Nem véletlen, hogy Donald Tuskra hivatkozik Magyar Péter. Gyakorlatilag az a politikai krédója, amit Donald Tusk is csinál – mutatott rá a szakértő.