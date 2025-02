Hajmeresztő, amit egy furgonos művelt az autópályán + videó

Egy furgon vezetője veszélybe sodort magán kívül másokat is azzal, hogy egy gyorsforgalmi úton kezdett tolatásba – számolt be az MKIF Zrt., és egy videót is közzétettek az esetről.

Felhívták a figyelmet, hogy ha mégis elnézünk egy lehajtót vagy eltérünk a GPS által javasolt útvonaltól,

a legrosszabb, amit ilyenkor tehetünk, ha pánikszerűen lefékezünk, megállunk, és elkezdünk tolatni.

Ez gyorsforgalmi utakon szigorúan tilos és életveszélyes.

Átlagosan tíz kilométeren belül biztosan van egy újabb csomópont, lehajtó. Ott biztonsággal és a KRESZ szerint szabályosan tudunk visszafordulni a helyes irányba – emlékeztettek.