Leblokkolt a teljes balliberális oldal Orbán Viktor évértékelő beszédétől

– Az ellenzék és a sajtója láthatóan nem tud érdemben mit kezdeni Orbán Viktor évértékelő beszédével, nehezen tudnak belekötni, még Magyar Péter is csak egy gyenge reakcióra volt képes, miközben az évértékelő beszéd helyszínétől nem messze focizgatott, hogy ezzel próbálja meg felhívni magára a figyelmet – fogalmazott Deák Dániel a Facebook-oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy egy átfogó külpolitikai helyzetértékelést nyújtott a kormányfő, illetve az aktuálpolitikai kérdéseken felülemelkedve távlatos víziót is megfogalmazott, konkrét gazdasági lépéseket is bejelentett.

Még a kormánnyal kritikus sajtótermékek egy része is úgy fogalmazott a szalagcímekben: »Orbán Viktor óriási adócsökkentést jelentette be«, ugyanis adómentes lesz a csed és a gyed, míg az szja-mentességet kiterjesztik a két- és háromgyerekes anyákra is

– tette hozzá a szakértő.

De szintén a gazdaságot érintő bejelentés volt, hogy a készpénzhasználatot alkotmányos joggá teszik és a miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a nyugdíjasok egy bizonyos havi összegig áfa-visszatérítést kapnak a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek után. Orbán Viktor emellett nem kerülte meg az infláció kérdését sem, a kiskereskedelmi szektor hasznának mérséklésére szólított fel.

Mindez annak a jele, hogy vége a háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági időszaknak, ahogy a miniszterelnök fogalmazott: itt az áttörés éve

– fogalmazott Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)