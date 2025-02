Magyar mesterlövészek tüzeltek az Emírségekben

Mesterlövészpuskákat vásárol a magyar kormány az egyesült arab emírségekbeli EDGE Grouptól – jelentette be nemrég Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető Abu-Dzabiban védelmi együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az említett vállalattal a védelmi innováció és a kutatásfejlesztés terén. A nyilatkozat mellett szerződést kötöttek az emírségekbeli céggel új, Caracal mesterlövészpuskák beszerzésére – tájékoztatott a miniszter. Mint megtudtuk, az EDGE Group termékei közül ötven darabot szereznek be a honvédségnek, a speciális feladatokra szánt mesterlövészfegyverek 2026-ban érkeznek.

Magasabb szint a követelményekben

A fegyverek előzetes bevizsgálására korábban katonai szakemberek is utaztak a helyszínre, és pozitív tapasztalattal érkeztek haza. A legfontosabb kérdés azonban talán az, hogy miért is van szüksége a hadseregnek ilyen fegyverek beszerzésére.

Debreceni Tibor zászlós, mesterlövész-kiképző, a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészzászlóalj felderítő részleg beosztott zászlósa ezzel kapcsolatosan lapunknak elmondta:

az új fegyverek beszerzése azért is fontos, hogy elrugaszkodjunk attól a szinttől, amelyeket a honvédségnél használt Szép M1, illetve Gepárd típusú fegyverek használata jelentett.

Ezek a fegyverek ugyanis nem modulárisak, vagyis nem tudnak hozzájuk síneken csatlakoztatni olyan, a modern hadviselésben ma már elengedhetetlen célzássegítő eszközöket, mint például az éjjellátó hőkamerák vagy a lézeres célmegjelölő. Bizonyos alakulatoknál természetesen vannak a kor követelményeinek megfelelő mesterlövő fegyverek is, például a szolnoki különleges műveleti dandárnál, de jó lenne, ha más zászlóaljaknál is rendszeresítenének ilyen puskákat a lövészeknél, a támogató, mesterlövész szakaszoknál. A most beszerzés alatt álló eszközök pedig megfelelnek a követelményeknek, a leírások alapján alkalmasak precíziós fegyvernek, és ezt mutatják a helyszínre kiküldött szakemberek tapasztalatai is.

A Szép M1 fegyvereket kívánják kiváltani a kiképzéseken a precíziós fegyverek beszerzésével (Fotó: Németh András Péter / Mesterlövész kiképzés)

Forróságban is garantált a pontosság

Arról, hogy mit tapasztaltak a Caracal mesterlövészpuska helyszíni bevizsgálása során, megkérdeztük azokat a szakembereket is, akik személyesen vettek részt ezeken a próbákon az Egyesült Arab Emírségekben. Szabó Imre, a Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred, Felderítő zászlóalj, Mélységi felderítő század századparancsnoka lapunknak erről elmondta:

Alapve­tően kijelenthető a teljes mesterlövész-fegyvercsaládról, hogy 42 Celsius-fokban, jelentős „mirage” jelenség (amikor a felszálló meleg levegő fénytörést és optikai torzulást okoz) mellett is, jó minőségű lőszerrel 300 méterig kiváló találati pontossággal sikerült vele lőni.

A fegyver válltámasza is korszerű, hossza négy fokozatban, a vállpárna és az arctámasz magassága pedig könnyen és jól beállítható. A válltámasz behajtható, valamint kiengedhető „monopoddal” rendelkezik. A fegyverek visszarúgása a súlyukhoz képest kényelmes, az állítható elsütőbillentyű kimondottan finom lövést tesz lehetővé. A fegyvereket szabványos (MIL 1913) szereléksínnel látták el, és felhelyezhető rájuk hangtompító is.

Szabó Imre százados tájékoztatása szerint

az EDGE Group által gyártott mesterlövész- és romboló puskákat egy 300 méteres sivatagi lőtéren próbálták ki.

Bár az idő rövidsége és a korlátozott távolság miatt a tesztet korántsem lehet teljes körűnek nevezni, megpróbálták a lehető legtöbb szempont alapján megvizsgálni a fegyvereket. Az alkalmazhatósági vizsgálatot a gyár a kézi lőfegyverek próbaengedélyeinek kölcsönös elismeréséről szóló szabályok (C.I.P.) és ­NATO-szabványok alapján is elvégezte, de a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis, lőkísérleti vizsgáló osztály a beérkező fegyvereket szúrópróba-szerűen szintén vizsgálatoknak fogja alávetni.

Próbalövések több száz méterről

A kinti teszt során a szakértőink először a fegyverek kezelőszerveit (pél­dául a zárdugattyút, a biztosítót, a tárkioldót, az elsütőszerkezetet, a válltámaszt, az arctámaszt és ezek állíthatóságát) vizsgálták. Ezután jöttek a próbalövések, 100 és 300 méterre. Minden ötlövéses széria után elemezték a találatokat és feljegyezték a személyes észrevételeket.

A csapatpróbára a tesztelt fegyvercsaládból két típust rendeltek meg (CSR 308 és CSR 338). Az előbbit a Magyar Honvédségnél rendszerben lévő 7,62-es kaliberű lőszert tüzelő Szép M1 puska kiváltására szerzik be a honvédségnek, míg az utóbbira hiánypótló jelleggel tart igényt a hadsereg.

Mind a két típus forgó-tolózáras ismétlő rendszerű, megbízható a használata és egyszerűbb a karbantartása is. A súlyuk (5-6 kilogramm) a kategóriájukban a könnyű fegyverek közé sorolja ezeket a puskákat, ezáltal alkalmasak olyan alegységek számára is, ahol jelentős távolságokat gyalogosan kell megtenni. A fegyvereket azonban nem önmagukban szerzik be, hanem készletben, ami a puskán és a hozzá tartozó kiegészítőkön kívül céltávcsövet, szélmérőt, hangtompítót és lézeres távolságmérőt is tartalmaz.

Csúcstechnológia 3D-s nyomtatással

Mint a legtöbb modern precíziós fegyvert gyártó cég, az EDGE Group is garanciát vállal a fegyvereire.

Emellett ezek az eszközök a gyártástól a minőségbiztosítási eljárásokon keresztül a csomagolásig egyetlen gyártósoron készülnek a legmodernebb technológiák alkalmazásával, mint például a 3D-s fémnyomtatás. Ez nemcsak a minőséget garantálja, de az alkatrészek hosszú távú utánpótlásának lehetőségét is biztosítja

– mondta el lapunknak Szabó Imre. A százados szerint a rendszerbe állítás azonban hosszú folyamat, tehát a lövészeink nem holnaptól kezdve fogják állandó használatra megkapni a fegyvereket. Ez többek között függ a végfelhasználók tapasztalataitól és a lőkísérleti vizsgáló osztály hatástanulmányától is.

Az új eszközökre viszont kétségtelenül szüksége van a Magyar Honvédségnek, mert a jelenleg rendszerben lévő Szép M1 fegyverek már többszörösen meghaladták az ajánlott lövésszámot, az alkatrészek cseréje nehézkes vagy nem megoldott, így a haderő-modernizáció részeként azoknál az alakulatoknál, ahol az állománytáblában megjelenik a mesterlövész beosztás, várható a Caracal fegyverek használatbavétele.

A mesterlövészeknek a hőségben és a fagyban, éjjel és nappal is el kell találni a célt (Fotó: Németh András Péter/ Mesterlövész kiképzés)

Vizsgálatok poros, vizes környezetben

Lajosbányai István ezredes, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis lőkísérleti vizsgáló osztályának vezetője beavatott minket abba is, hogy pontosan hány új mesterlövészfegyvert és milyen vizsgálatokat követően szereznek be a hadseregnek. Mint elmondta,

a honvédség fejlesztésének részeként az EDGE Group fegyvergyárának termékei közül ötven darabot vásárolnak a katonáinknak, ebből 25 darabot a 308-as és 25 darabot a 338-as kaliberű mesterlövő puskából. A speciális feladatokra szánt fegyverek a tervek szerint 2026-ban érkeznek.

A fegyvereket világszínvonalú technológiával készítik. A gyártáshoz felhasznált alapanyagok minőségét különféle anyagvizsgálatnak vetik alá, így csak a magas színvonalú minőségi követelményeket kielégítő alapanyagokat használják fel. Bár a puskák alapvetően mind a találati pontosság, mind a kezelhetőség szempontjából megfelelnek a modern követelményeknek, természetesen itthon is alávetik ezeket haditechnikai ellenőrző vizsgálatoknak. A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis lőkísérleti vizsgáló osztály tartóssági, klimatikus, terepi és ballisztikai vizsgálatokat hajt végre a beérkezett fegyverekből szúrópróbaszerűen kiválasztott mintán vagy mintadarabokon. Egyebek mellett ellenőrzik a találati pontosságot és lövedéksebességet ezer lövésenként. Elvégzik a terheléses vizsgálatot is nagyszámú lövés leadásával (ötezer lövésig).

Az eszközöket alávetik környezetállósági próbáknak is, vagyis megvizsgálják, hogy a fegyverek miként működnek szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, homokos, poros vagy éppen vizes környezetben.

A sikeres haditechnikai ellenőrző vizsgálat után jöhetnek a csapatpróbák a Magyar Honvédség alakulatainak kijelölt állományánál. Lajosbányai István ezredes a magas színvonalú és minőségű gyártástechnológia és az előzetes személyes tapasztalatai alapján állítja: a sikeres vizsgálatok és alkalmazásba vételi eljárások lefolytatása után a Magyar Honvédség mesterlövész katonái egy újabb világszínvonalú haditechnikai eszközt vehetnek majd a kezükbe.

Borítókép: Az Egyesült Arab Emírségekben gyártott Caracal SR.388 mesterlövészpuska a sivatagi környezetben (Fotó: EDGE Group)