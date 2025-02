Magyar Péter ezúttal az otthonfelújítási programról hazudott egy bődületeset + videó

„Mindössze ötmilliárd forintnyi összeg áll rendelkezésre az otthonfelújítási programban” – hangoztatta a Tisza Párt elnöke még csütörtökön. Magyar Péter azt állította, csupán kétezer ingatlan felújítására van lehetőség.

A Hír TV emlékeztetett: a kormány hivatalos oldalán elérhető adatok szerint a politikus által említett összeg többszöröse, csaknem 73 milliárd forint van elkülönítve erre. Ráadásul a csütörtöki Kormányinfón pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a programot tovább bővítik és megnyitják azt a nyugdíjasok számára is.

Az energetikai otthonfelújítási programban pedig januártól a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére is felvehető a támogatás, a jelentkezésre jogosultak köre mintegy 300 ezer családdal bővül

– emelték ki, majd hozzátették: a kabinet szerint a kistelepüléseken élők számára pedig a vidéki otthonfelújítási programmal kombinálva egy családi ház teljes energetikai és esztétikai felújítása válik lehetővé.

A Hír TV emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter ráadásul úgy támadja az otthonfelújítási programot, hogy pár évvel ezelőtt volt feleségével ő maga is felvette a családi otthonteremtési kedvezményt nyaralójukra. Tették mindezt úgy, hogy ez erre a típusú ingatlanra nem lett volna igénybe vehető. Később ezt az összeget Varga Judit vissza is fizette.