Több tízezer ingatlant érinthet az otthonteremtési támogatás kibővítése

Azért tekinthető jelentős lépésnek az otthonfelújítási támogatás kedvezményezetti körének kiterjesztése, mert az ötezer fő alatti településeken sok idősebb ember él, őket pedig más eszközökkel lehet segíteni, mint az aktív korúakat – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy nyugdíjasok is igényelhetik a vidéki otthonfelújítási támogatást.

Tízezrek számára válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás

Fotó: Szabadföld/Németh András Péter

Kifejtette: két eset jöhet szóba. Egyik, ha valakinek van elegendő megtakarítása. A másik esetben, ha ennek az összege nem lenne elegendő, az érintett személyek pedig életkoruk miatt a pénzintézetek számára esetleg nem bizonyulnak hitelképesnek, akkor egy kedvező feltételű támogatott hitelt valószínűleg könnyebben tudnak törleszteni, mint egy tisztán piaci hitelt. Viszont nem a hitelfelvétel az elsődleges cél, hanem a már meglévő megtakarítások minél jobb felhasználása, ami az életteret szépíti, az életminőséget javíthatja.

Maradva annál a forgatókönyvnél, hogy valaki rendelkezik a szükséges önerővel, családi segítséggel az otthonfelújítási programban is részt vehet, ugyanis ebbe a konstrukcióba be lehet vonni aktív korú családtagot is, akit biztosan hitelképesnek fogadnak el a bankok. Így egymillió forint önrész esetén is átfogó felújítás valósítható meg abban az esetben, ha az otthonfelújítási támogatást és az otthonfelújítási programot kombinálják az érintettek.

Egy jelentősebb esztétikai-műszaki felújítás az ingatlan értékét is képes növelni, de minimum visszahozhatja az árát, vagyis értékénél marad. Ha az összes jogosult ötezer fő alatti település ingatlanállományának négyzetméterárait nézzük, közel a dupláját éri egy felújított ház a felújítandókhoz képest – mutatott rá Balogh László.

A keretösszeg pedig kilencvenmilliárd forint, ha pedig az eddigi igénylésekből indulunk ki a szakértő szerint, 2,8 millió forint vissza nem térítendő támogatással számolva több tízezerrel bővült most a jogosultak köre, azaz ugyanennyi ingatlan érhet többet és válhat komfortosabbá.

A szakértő kitért arra is, hogy akiknek semmiféle megtakarításuk nincs, azok számára is érdekes lehet ez a konstrukció. Egyrészt az önrész kedvezményes konstrukcióban meghitelezhető, másfelől családtagot is be lehet vonni. Korábban az otthonfelújítási támogatás népszerűsége azért maradt el a várakozásoktól, mert a piaci hitelek kamatai is jóval alacsonyabbak voltak 2021–2022-ben, mint most, ennek ellenére kétszázezren így is éltek a lehetőséggel. Napjainkban viszont két-háromszoros kamatkülönbség lehet, emiatt pedig többek számára lehet vonzóbb az otthonfelújítási támogatás. Amibe beletartozhat egy kazáncsere is, míg az otthonfelújítási programból az uniós előírások miatt – amelyek fosszilis alapú tüzelőberendezés cseréjét, vásárlását kizárják – ez már kikerült. További érv lehet(ne) az otthonfelújítási támogatás mellett még, hogy a piaci hitelekhez képest a nyugdíjból sokkal jobban kigazdálkodható. Itt lép be a szerepe a nyugdíjak emelésének – jegyezte meg a szakértő.

Mindezeken felül a vidéki otthonfelújítási támogatás helybeni pozitív gazdasági hatása is megmutatkozhat. Hiszen jellemzően kis- és közepes vállalkozásoknak jelent új megrendeléseket, munkalehetőséget és persze munkaerőigényt az, hogy országos szinten akár több tízezer ingatlant újíthatnak fel a tulajdonosaik.