A lakásfelújítások éve lehet az idei

Módosul az otthonfelújítási program, alig hogy pénteken lezárult, hétfőn újra is indult, némileg kibővítve – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Emlékeztetett, a programot eredetileg a „Kádár-kockák”-ra optimalizálták – azért erre a háztípusra, mert a hazai házállomány elég jelentős hányadát teszi ki, energetikailag jól korszerűsíthető és korszerűsítendő is, hiszen az építése idején a mai követelmények még nem voltak szempont.

Maga a pályázat menete egyszerűsítésre szorult, ám valójában az összetettséget az indokolta, hogy a program részben uniós forrásból valósult meg, a pontos elszámolás pedig meglehetős aprólékossággal járt együtt, tanácsadó nélkül nehéz is volt elkészíteni.

Az újranyitott program egy része szintén uniós forrás, ám másik keret, kevesebb papírmunkával jár, és nem ez az egyetlen előnye. A szakértő ismertette, már nem csak az 1990 végéig, hanem a 2006 végéig használatba vett házakkal lehet pályázni, ez plusz háromszázezer ingatlant jelent, bővül a jogosultak köre is.

Az otthonfelújítási program keretösszege a budapesti felhasználás esetén 6,19 milliárd forint. A fővároson kívül az ország teljes területén pedig 66,82 milliárd forint, azzal a megkötéssel, hogy a keretösszeg 65 százalékát a négy legkevésbé fejlett régióban, azaz Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország területén végzett korszerűsítések megvalósításához kell felhasználni. A szakértő szerint az ország hét régiójából azért ezt a négyet választották, mert itt van a legtöbb korszerűsíthető és korszerűsítendő ingatlan. Rámutatott arra is, hogy 2025 a lakásfelújítások éve lehet, hiszen túl azon, hogy ebben a programban több ház vehet részt, a konstrukció kombinálható az otthonfelújítási támogatással, és az önkéntes nyugdíjpénztárak, állampapírok hozamaiból ingatlant nemcsak vásárolni, hanem felújítani is lehet.

Ha ezt a két konstrukciót a falusi csokkal kombinálja valaki (aminél szintén előírás a felújítás vagy a bővítés), lényegében egymillió forint önrész mellett, valamilyen módon támogatott formában összesen 13 millió forintot is felújításra fordíthat. Az otthonfelújítási programban a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege az önrészen felül összesen hatmillió forint. Az otthonfelújítási támogatás legfeljebb hatmillió forint, ám ebből sem kell önrésszel rendelkeznie az igénylőnek, hárommillió forintot kedvezményes konstrukcióban igényelhet.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki már kért energetikai tanúsítványt, az újranyitott otthonfelújítási programban is érvényes lesz, az átvezetés a megbízott szakértőnek jár némi adminisztrációval, a tanúsítványt nem kell még egyszer kifizetni. Emellett az időzítés sem mindegy: az előző konstrukció nyáron nyílt meg, ez pedig most januárban nyílik újra, azaz az év végi tél beköszöntéig jóval több idő jut a modernizálások kivitelezésére, többen is foghatnak felújításba.

A kombinálhatóság előnye még, hogy az otthonfelújítási programban már – uniós előírások miatt – nem támogatott a gázkazánok cseréje, az otthonfelújítási támogatásban viszont igen, mivel az hazai finanszírozású. A fűtésrendszer ugyanakkor korszerűsíthető, az előbbi programban is lehet radiátorokat cserélni és klímát beszereltetni.

A kombinálhatóság és az időzítés miatt pedig végül előfordulhat az is, hogy az ingatlanárak emelkedését látva nem a költözést, hanem a felújítást választja valaki és így javít az életminőségén, lakhatási körülményein.