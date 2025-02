Megszületett az ítélet a nő ellen, aki konyhakéssel szúrta fejbe alvó kislányát

A súlyos alkoholfüggőség és gyógyszeres kezelés alatt álló nő egyedül nevelte hatéves lányát egy Bács-Kiskun vármegyei településen. 2022. szeptember 13-ára virradó éjjel a nő, aki akkor már több napja nem ivott alkoholt, de a felírt gyógyszereit sem szedte, felriadt és kiment a konyhába. Töltött magának egy italt, megitta, aztán visszafeküdt a vele egy ágyban alvó lánya mellé. Hajnalban megint felébredt, és kiment a konyhába, de már nem alkoholért nyúlt, hanem egy 19 centis konyhakésért, ezzel tért vissza a szobába.

Alvó kislánya felé hajolt, és azt üvöltötte:

Sátán, sátán! Megszabadítalak.

Ezután kétszer fejen szúrta a gyermekét, akinek esélye sem volt a védekezésre. A kiabálás felébresztette a többieket a házban, ők állították meg a családanyát.

A kislány életveszélyesen megsérült. Csak azért nem halt meg, mert az orvosok még időben tudtak neki segíteni.

Azt már nem tudni, hogy milyen állapotban van.

H. J.-t elfogták, és bíróság elé állították. 2024. május 30-án 14. életévét be nem töltött, illetve védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében bűnösnek találta a Kecskeméti Törvényszék, amiért 12 évnyi fegyházbüntetésre ítélte, és tíz évre a közügyektől is eltiltotta. A bíró azt is hozzátette, hogy a nőt feltételesen sem szabad kiengedni a rácsok mögül. A nő és ügyvédje az enyhítés érdekében fellebbezett, az ügyészek pedig azt kérték, hogy a másodfokon eljáró bíróság hagyja helyben az első fokú bíróság döntését. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, ahol ma, február 11-én született meg a végleges ítélet.

Az immár jogerős végzés indokolása során Nagy Erzsébet, a Szegedi Ítélőtábla büntető tanácsának tanácselnöke kiemelte, hogy az első fokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást, és az alapján a nő bűnösségét, emellett a cselekmény minősítése is törvényes volt.

„Ezek vonatkozásában az ítélőtábla az elsőfokú bíróság jogi indokait mindenben osztotta. A tanács elnöke az indokolás során kifejtette, hogy az ítélőtábla megítélése szerint a törvényszék vádlottal szemben első fokon kiszabott büntetése kifejezetten enyhe. Tekintettel azonban arra, hogy az ügyészség a vádlott terhére nem jelentett be fellebbezést – az így beállt súlyosítási tilalomra figyelemmel – az ítélőtáblának nem volt törvényes lehetősége súlyosabb, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására” – írták közleményükben.

Az ítélőtábla tehát helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék 12 év fegyházbüntetésről szóló döntését azzal együtt, hogy a nő szülői felügyeleti jogát – mind a meglévő, mind pedig az esetlegesen jövőben születendő gyermekével kapcsolatban – meg kell szüntetni. A jogerős végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.