Menczer Tamás: Magyar Péter most azt mondja, hogy másokat felvenni bűncselekmény + videó

Azt, hogy a másikat felvenni bűncselekmény, és a felvételt kiszivárogtatni bűncselekmény. Mondja ezt a lehallgatások és felvételek királya, aki felvette a saját feleségét, és felvette a barátnőjét is. Ugyanis nemcsak Vogel Evelin készített felvételt, Magyar Péterék is. És most Magyar Péter azt mondja, hogy ez bűncselekmény. És Magyar Péter haragszik arra a műsorvezetőre, aki valójában nem tesz mást, csak megkegyelmez neki!