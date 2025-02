Orbán Viktor: Trump nem a megváltónk, hanem a harcostársunk

„A tavalyi ballada után idén a zúzos Rock ’n Roll következik” – fogalmazott Orbán Viktor az évértékelő beszédében szombat délután. A miniszterelnök szerint most nem a túlélés a cél, hanem a győzelem.

„Eddig lázadtunk, most már győzni akarunk. Magyarország után fellázadt az USA is. Ők azonban nem tudnak győzni helyettünk, csak javítani tudják az esélyeinket. Trump nem a megváltónk, hanem a harcostársunk” – festette le a helyzetet. Hozzátette:

kaptunk egy esélyt, hogy áttörjük a birodalom hadállásait.

Orbán Viktor szerint bár ellenfeleink súlyos sérülést kaptak, és most először kell visszavonulniuk, komoly hiba lenne azonban lebecsülni őket. A kormányfő ezután emlékeztetett: az amerikaiak kihajigálták a csontvázakat a szekrényből.

„Leleplezték és nyilvánosságra hozták azt a velejéig korrupt, elnyomó hatalmi gépezetet, ami az USA költségvetéséből milliárdokat szivattyúzott át álcivil szervezeteknek, megvásárolt újságíróknak, bíróknak és ügyészeknek, politikusoknak, egy hatalmas gépezetnek, amely a liberális véleménydiktatúrát és politikai elnyomást működtette az egész nyugati világban, ideértve Magyarországot is” – fogalmazott, kiemelve: kiderült, semmi sem az, aminek mondták.

Kelet után jöhet nyugat

A miniszterelnök évértékelő beszédében arra is kitért, Magyarország tizenöt éve Brüsszel ellenzéke, mint fogalmazott: a Fidesz kormányon van, de mégis ellenzékben. Szerinte a magyaroknak most haza kell evezni a nemzetközi vizekről és a saját dolgainkkal kell foglalkoznunk, először is elbánni a birodalom brüsszeli lerakatával.

„Kormánymegbízottat küldünk az Egyesült Államokba, és begyűjtjük az összes, Magyarországra vonatkozó adatot. Azután megteremtjük az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen tétlenül néznünk, hogy álcivil szervezetek kiszolgálják a külföldi érdekeket. Legyen új törvény, zárjuk el a Soros-hálózat pénzcsapjait, az eddigi elkövetőkkel pedig tartassuk be a törvényeket” – tette hozzá, majd kijelentette:

a keleti után most jön a nyugati nyitás, ha már eddig hiányolták.

Szerinte a birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetnek is, a húsvéti nagytakarítás jegyében, de közben szerteágazó harcot kell vívniuk Brüsszellel is. Orbán Viktor emlékeztetett, sorra születnek a hasonló törvények a patrióta országokban, példaként említve Georgiát és Izraelt.