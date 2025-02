Rapid extra – A kormányfő tudja, hogy mit akar, és „belecsapott a lecsóba” + videó

Hiába írja azt a balliberális média, hogy Orbán Viktor retteg, ezért mondott ilyen beszédet, Boros Bánk Levente szerint a kormányfő nemhogy félni, rettegni sem tud, ezt is bebizonyította már sokszor. Mint fogalmazott, lényegében irányba állított mindenkit, aki esetleg elbizonytalanodott, és kimondta, hogy az ellenszél után már erős hátszelünk van. Hozzátette, amit eddig Orbán megígért, mindent teljesített, ellenben a Gyurcsány vezette kormányokkal, akik ugyan hirdettek programokat, majd a csőd közelébe vitték az országot.

A főszerkesztő és vendége azt sem hagyta ki, hogy a külföldről pénzelt ellenzék – sporthasonlattal élve – kinn van a pályán, és üres kapura rúg gólt, ami ugyan teljesítmény is lehetne, de nincs ott a másik csapat, akinek a vezetője egy profi, rutinos politikus.

Orbán Viktor eddig melegített, de most felment a pályára. Hozzátette: „Ezt a politikai háborút nem mi kezdtük.”

Néző kérdésére Boros Bánk azt is kifejtette, hogy az új gazdasági programpontokkal nincs baj, megoldható és pozitív. Véleménye szerint az sem jelent gondot, sőt jó, hogy olyan konfliktushelyzeteket is felvetett a gazdasági témák mellett a miniszterelnök, mint például a pride, ugyanis a többi téma mellett ez is egyfajta csapdahelyzet Brüsszel számára.