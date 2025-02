Rapid Extra – Orbán Viktor nem egy percpolitikus + videó

Izgatottan várják munkatársaink is Orbán Viktor néhány óra múlva kezdődő évértékelő beszédét, így a Rapid Extrában Gajdics Ottó, a Mediaworks főmunkatársa és Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője, ha nem is szaladtak előre, de elmondták, hogy mire számítanak a miniszterelnök beszédéből, és szemezgettek az előző évek tapasztalataiból is. A Magyar Nemzet online felületein a beszédet élőben közvetítjük, amely után azonnal politikai elemzést láthatnak, szintén élő podcastműsorban G. Fodor Gáborral és Néző Lászlóval.

A magyar miniszterelnök már pénteken megosztott több információt, hogy miről beszél majd szombaton, ezekről már több cikkben és műsorban beszámoltunk felületünkön. Itt nemcsak az interjúira gondolunk, hanem arra a rövid videóra is, amelyben elmondta, hogy egy beszéd megírása három napig tart, de szombatra biztosan elkészül vele. Az, hogy lesznek-e benne vicces dolgok, akkor még nem tudta megmondani, az majd kialakul. Meglepő lehet sokaknak, de azt is elismerte, nincs olyan beszéde, amire a legbüszkébb, mert azt még nem írta meg.

Ezért is várják sokan, miről is beszél majd ma a miniszterelnök. Kollégáink a Rapid Extrában sem rejtették véka alá véleményüket. Gajdics Ottó egyenesen emlékeztetett arra, hogy korábban Orbán Viktor beszédei után mondták meg politikai ellenfelei, hogy miről kellett volna beszélnie, viszont napjainkban már előre jelzi az ellenzék, hogy miről kellene megfogalmaznia gondolatait a magyar kormányfőnek. Pedig nem először értékel évet, mint mások – tették hozzá. Sitkei Levente kiemelte azt is, hogy Orbán Viktornak mindig nagyon határozott elképzelése volt arról, hogy miként kell ezt az országot vezetni, és nem csak az volt a cél, hogy megnyerje a választásokat. Hozzátette, véleménye szerint most is sarkosan fog fogalmazni a gazdasági terveiről is. Gajdics szerint a miniszterelnök az évértékelő beszédét ugyanarra a polcra teszi, ahová a Tusnádfürdőn vagy a Kötcsén elhangzott mondatait, ugyanis soha nem az ellenzéki támadásokról mond véleményt, hanem gondolatait nemzetközi kontextusba helyezi, nemzetünk problémáiról és lehetőségeiről beszél, amihez több évtizednyi szívós, kitartós munka tartozik.

Előzetesen erről beszéltek kollégáink, de itt nincs vége, ugyanis a Magyar Nemzet felületein élőben közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök beszédét délután 15 órától. Ezt követően azonnal elemző podcast jön, ahol G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Néző László, lapunk főszerkesztője fejtik ki magvas gondolataikat az évértékelőn elhangzottakról.

Borítókép: Gajdics Ottó, a Mediaworks főmunkatársa és Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője (Forrás: Képernyőkép – YouTube)