Rasszistabotrány Újbudán: képviselői tisztségéről továbbra sem mond le a szocialista politikus

Az MSZP-s Tóth Márton ifjúsági tanácsnoki posztjáról ugyan lemondott, azonban képviselői tisztségéről továbbra sem hajlandó – hangzott el a Hír TV híradójában.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, az újbudai képviselő-testület ma döntött volna Tóth Márton ifjúsági tanácsnok pozíciójának az elvételéről, ám a szavazásra nem került sor, mert a szocialista képviselő önként lemondott tanácsnoki megbízatásáról, azonban képviselői mandátumát megtartja.

Az ügy előzménye, hogy korábban a Hír TV birtokába jutott egy felvétel, amelyben az MSZP-s politikus, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja: „Gyuri is rasszista”, utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy „utálja a cigányokat”, mire Tóth Márton megerősítette, hogy ő is – hallható a videóban.

Tóth Márton a felvétel kirobbanása után azt mondta: csak viccelődtek, de ilyen stílusban nem lett volna szabad, ezért bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott, kellemetlen helyzetbe hozott vagy alaptalanul belekevert a történetbe.

Az ügy érdekessége: Tóth támogatta László Imrét, még akkor is, amikor Hitlert méltatta.

Nincs valódi következmény

Elekes Tamás, az újbudai Fidesz alenöke lapuknak elmondta: a következményt túl kevésnek tartják és túl későn lett eredménye.

– László Imréék már rég tudtak a felvételről, amikor őt kinevezték tanácsnoknak, még októberben. Most, amikor kiderült, akkor nagy kegyesen ezt elvették tőle. Ez nem valódi következménye az ő tettének, de ez ugye jellemző rájuk – húzta alá Elekes Tamás. A Fidesz politikusa arra is felhívta a figyelmet: a Momentum egy kivétellel, a Párbeszéd elnöke, valamint az LMP-s alpolgármester napirend alatt elhagyta az üléstermet, hogy ne kelljen erről szavazniuk.

Tehát álláspontjuk szerint egy ilyen viccelődés belefér

– húzta alá a helyi Fidesz alelnöke.