Renge Zsolt: Újpestnek ma nincs valós képviselete

Azt sajnos már megszokhattunk, hogy a DK-s politikusok többet vannak a bíróságon vagy éppen börtönben, mint a munkahelyükön. Az országos és a helyi közélet is a DK-s korrupciós ügyektől hangos. Gondoljunk csak Kiss László óbudai polgármesterre, aki jelenleg is börtönben ül, de nem kell még a szomszéd kerületbe se menni, itt van Trippon Norbert DK-s polgármester számlagyáros, a gyanú szerint önkormányzati pénzből felújított családi házának az ügye is, amelyben jelenleg is tart a nyomozás