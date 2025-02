Százmilliónyi értékpapír, szolgálati kapcsolatok, külföldi képzések – bemutatjuk a miniszterelnök családját támadó dollármédiumot

Dollármédia, USAID és a NED

Robert F. Kennedy Jr. kijelentése is bizonyítékul szolgál arra, hogy az Egyesült Államok, illetve elsősorban a CIA, a kiválasztott médiumon keresztül beavatkozik külföldi országok politikájába. Több olyan baloldali magyar sajtótermékről, valamint újságíróról is tudunk, akik amerikai pénzből működnek, illetve amerikai pénzeket fogadnak el. Az ilyen dollármédiumok közé tartozik például a Telex, amelynek felületén jelenik meg a Direkt36 is.

Mint ismert, maga a baloldali médium jelentette be 2022 decemberében, hogy a USAID közép-európai programot indít a „független sajtó támogatására”. A Magyar Nemzet később arról írt, hogy a Telex újságíróképzésére a washingtoni külügyminisztérium adott háromszázmillió forintos támogatást.

A USAID az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, az amerikai „demokráciaexport” soft power eszköze, több tíz milliárd dollárt osztott szét kormányok, civil szervezetek, NGO-k és nemzetközi szervezetek között. A 2023-as pénzügyi évben az Egyesült Államok 72 milliárd dollárnyi támogatást folyósított a USAID-hez tartozó programokon keresztül. Ennek vet véget most az új adminisztráció, Donald Trump felesleges pazarlásnak nevezte szervezet működését. Az amerikai elnök úgy gondolja, túl sok szélsőbaloldali „woke” ügy részesül támogatásban, politikailag elfogult a USAID.

Ezt az állítást igazolja a szervezet magyarországi gyakorlata is, hiszen hazánkban is a szélsőséges woke-ideológia híveit, illetve a politikai baloldalhoz köthető szervezeteket és médiumokat támogatták. A USAID mellett a National Endowment for Democracy (NED) elnevezésű, amerikai titkosszolgálati hátterű intézmény is beszállt a finanszírozásokba. A NED-et nyílt források sokszor csak úgy említik, mint a CIA hivatalossá tett megjelenését külföldön.

Érdemes megemlíteni, hogy Panyi Szabolcs 2014-ben az amerikai külügyminisztérium által pénzelt Edward R. Murrow Program keretében Amerikában tartózkodott. De különböző képzéseken – amelyeket ugyancsak az amerikai kormányzat fizetett - a Direkt36 munkatársai szintén rendszeresen részt vettek. Az elmúlt években Panyin kívül Szabó Andrást és Galavits Patrikot is a tengerentúlon „oktatták”.

Ennek fényében talán nem is meglepő, hogy Panyi megkapta a Soros György által finanszírozott Transparency International díját is.