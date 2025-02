Destabilizáció: Sorosék vezénylik a szlovákiai és a szerbiai tüntetéseket

A Szerbiában és a Szlovákiában zajló kormányellenes tüntetések hátterében is világosan tetten érhető a Soros-hálózat aknamunkája. Amellett, hogy két olyan országról van szó, ahol a tőzsdespekuláns szervezetei már évtizedekkel korábban megvetették a lábukat, Szlovákiában még ukrán szervezeteken keresztül is igyekeznek alakítani a belpolitikai folyamatokat a milliárdos üzletemberhez köthető szereplők.

Destabilizációs kísérlet zajlik Szerbiában is (Fotó: Andrej Cukic)

Megérkezett a légió

Robert Fico szlovák miniszterelnök titkosszolgálati bizonyítékokra hivatkozva a minap jelentette be, hogy az ukrán hírszerzés által irányított félkatonai szervezet, a Grúz Nemzeti Légió is összeköttetésbe hozható az országban zajló megmozdulások szervezésével, ahogyan a Békét Ukrajnának elnevezésű civil szervezet is.

Ezek egymással is szoros kapcsolatban állnak, ami abból is látható, hogy utóbbi 150 ezer eurót – nagyjából 60 millió forintot – küldött a Grúz Nemzeti Légiónak. De ugyancsak az együttműködésükről tanúskodik az a nemrégiben nyilvánosságra került fotó, amelyen együtt látható Lucie Štasselová, a Békét Ukrajnáért egyik képviselője, valamint Mamuk Mamulasvili, a félkatonai légió vezetője.

Szintén fényképes bizonyítékok támasztják alá a Grúz Nemzeti Légió befolyását a szlovák belpolitikára: Mamulasvili több alkalommal találkozott szlovák ellenzéki politikusokkal, mások mellett a balliberális Progresszív Szlovákia párthoz tartozókkal.

Sorosista lőszermecénások

Beszédes körülmény, hogy a Békét Ukrajna Instagram-oldaláról közvetlenül elérhető a „Lőszerek Ukrajnáért” honlapja, ahol adományokat lehet küldeni Ukrajna katonai támogatásra. Ennél is sokatmondóbb, hogy a kezdeményezésnek a honlapon megtalálható támogatói között több, Soros Györgyhöz köthető személy is feltűnik. Így például Martin M. Simecka is, a Progresszív Szlovákiát vezető Michal Simecka apja. Róluk a következőt írta egy szlovákiai magyar médium, nyilvánvaló, hogy az alma nem esett messze a fájától, és Szlovákiában jól ismert Martin M. Simecka kijelentése arról, hogy Soros György a barátja, és hogy Vladimir Meciart az ő pénzével győzték le.

A lőszerre adományozók között fellelhető még Michaela Ruzicková neve is, aki egy Soros Györgyöt védelmező cikket jegyzett szerkesztőként, továbbá Stefan Hríbe, aki Soros egyetemét a következőképpen vette védelmébe: „Ha Sorosnak Szlovákiában lenne az egyeteme, (…) Ez erősebbé tenne minket, és új bázis lenne a progresszív gondolkodású emberek számára.”

Egy másik támogató, Michal Hvorecky pedig a Soros által létrehozott Báthory-alapítvány (Stefan Batory Foundation) migránsok befogadása mellett kardoskodó nyílt levelét írta alá, míg Alexandra Brazinová az Open Society Foundation egyik kiadványához járult hozzá, még 2005-ben.

A spekulánshoz vezető szálak

Napjainkban Soros György elsősorban civil szervezeteken keresztül fejt ki befolyást a szlovák belpolitikai folyamtokra, ám korábban arra is volt példa, hogy személyesen gyakorolt nyomást bizonyos ügyekben. Amikor a rendszerváltást megelőzően találkozott Marián Calfa ideiglenes köztársasági elnökkel, Václav Havel államfőségét szorgalmazta. Andrej Kiska korábbi köztársasági elnök tanácsadói köréből többen is Soros-szervezeteknél dolgoztak, de az elnök maga is találkozott a spekulánssal.

A Nyílt Társadalom Alapítványok 1992-ben – még a felbomlás előtti Csehszlovákiában – kezdték meg a működésüket északi szomszédunknál, Open Society Foundations–Prague (OSFP), valamint Open Society Foundations–Bratislava (OSFB) elnevezéssel. Noha a nyílt társadalom eszméit terjesztő szervezetek 2012-ben, illetve 2013-ban hivatalosan függetlenedtek az amerikai anyaszervezetüktől, támogatásaik jelentős részét ma is a New York-i székhelyű anyaszervezetüktől kapják.

Eközben Szerbiában

Szerbiában a helyinek indult tiltakozások pillanatok alatt váltak országos méretűvé, miután tavaly novemberben Újvidéken leszakadt a felújított vasúti pályaudvar tetőszerkezetének egy része és 15 embert maga alá temetett. Figyelemre méltó, hogy Alekszandar Vucsics szerb elnök a szlovákiaikhoz hasonló eseményekről számolt be nemrégiben. Értékelése szerint az elmúlt hónapokban külföldi hírszerző ügynökségek közvetlen kísérletet tettek Szerbia destabilizálására.

A szerbiai politika.rs oldal szerint a National Endowment for Democracy (NED) úgynevezett „színes forradalom” előkészítésén dolgozik az országban. Tény, hogy tavaly egy olyan tanácskozást is szervezett a NED, amelyen szerbiai NGO-k és ellenzéki pártok vettek részt, s a megbeszélésen „válsághelyzet kialakításában” állapodtak meg a hatalomátvétel céljából.

A NED tevékenységével kapcsolatban egyébként több forrás is megjegyzi, hogy hasonló feladatokat lát el, mint korábban a CIA. Allen Weinstein, a NED egyik alapítója, egy 1991-es interjújában a következőket mondta: „Sok mindent, amit ma csinálunk, 25 évvel ezelőtt a CIA titokban végzett.”

A szerbiai tüntetések támogatására buzdító Balkan Insight nevű hírportál hátterében a spekuláns hálózata is feltűnik. A portál ugyanis a Balkan Investigate Reporting Network (BIRN) körébe tartozik, amelyet többek között a Soros Györgyhöz köthető Open Society Foundation Serbia is támogat, ahogyan a már említett NED is. A BIRN-nek egyébként Magyarországon is vannak Soros-közeli partnerei, például az Átlátszó és a Direkt36.

Évek óta vadásznak Vucsicsra

Vucsics 2014-es beiktatását követően Soros György megsokszorozta a szerbiai hálózatához kapcsolódó civil szervezetek támogatását, s már 2017-ben tüntetéseket is szerveztek az elnök és kormánya ellen. A soft-power alkalmazására Sorosnak több médiaszolgáltató is rendelkezésére áll, mivel a B92 televízióadó és a Radio Boom 93 rádióadó is közel került hozzá.

A Soros-szervezetek Szlobodan Milosevics egykori szerb elnök megbuktatásában is központi szerepet játszottak: az Otpor! elnevezésű diákmozgalmon keresztül szervezték a tüntetéseket 2000-ben. Az Otpor!-t Szrgya Popovics vezette, aki a szervezet és Soros György segítségével a következő években kiképzőközpontot is létrehozott a belgrádihoz hasonló „színes forradalmak” vagy „puha puccsok” módszereinek tökéletesítésére és továbbadására.

Az úgynevezett színes forradalmak lényege, hogy a destabilizálni kívánt államokban szervezett megmozdulások látszólag spontán módon törnek ki, rendszerint a fővárosban. A résztvevők napokon át tartó tömegtüntetés formájában elsősorban szabad választásokat követelnek vagy megtartott választások eredményeit vitatják, rendszerint csalásra hivatkozva.

Soros egyik kulcsembere buktatta le a hálózatot

E „recept” mentén több tiltakozáshullám is lezajlott a posztszovjet térség országaiban, amelyek közül a legnagyobb nemzetközi figyelmet a kijevi narancsos forradalom keltette. Figyelemre méltó, hogy az ukrán belügyek befolyásolása kapcsán Soros György egyik legfontosabb emberének tartott Wesley Clark tábornok is elismerte a hálózat aktív szerepét. – Amikor 2014-ben Ukrajnában dolgoztam, George-dzsal csináltam. A Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában voltam akkor. Ezért is ismerek sok európait. És George finanszírozta a Nyílt Társadalom Intézetet Ukrajnában – jelentette ki az Action for Democracy kuratóriumi tagja az X-en tavaly év elején nyilvánosságra hozott beszélgetések egyikén.