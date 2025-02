Menczer Tamás: Magyarország az első, nem Brüsszel és nem Ukrajna!

Amint lapunk korábban beszámolt, értesüléseink szerint, ennek az ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként a magát oknyomozó portálnak nevező, a Telex felületén működő Direkt36 már el is kezdett egy lejárató videót készíteni a magyar miniszterelnökről, ez a film ma reggel meg is jelent. Korábban e-mailben kerestük a Direkt36-ot, hogy kaptak-e ukrán támogatást, válaszukban tagadták ennek tényét. Mint írták, az állítás szemenszedett hazugság, munkájukat nem befolyásolja senki.

A Direkt36 oknyomozó központ hosszú éveken át élt Soros-pénzekből, egy újságírójuk, Panyi Szabolcs pedig a milliárdos spekuláns által finanszírozott Transparency International díját is megkapta. Eközben a munkatársakat gyakran képezték a tengerentúlon, továbbá Soroshoz köthető nemzetközi médiahálózatoknak is része a Direkt36, sőt Hamász-közeli dzsihadista források is szállíthattak nekik információt az izraeli konfliktus kapcsán.