Több mint kétszeresére emelkedett Karácsony fizetése

Az októberi és a mostani vagyonnyilatkozatok szerint is Karácsony Gergely főpolgármester ugyanúgy 50 százalékos tulajdonos egy II. kerületi társasházi lakásban, amit 2022-ben másodmagával együtt vásárolt. A főpolgármester szintén 50 százalékos tulajdonosa egy Siófok-Sóstón lévő nyaralónak, ami 2020-ban került a tulajdonába. A nyaralóról többször lehetett hallani, ugyanis a főpolgármester nyaranta büszkén posztol a többhetes balatoni pihenéséről.

Karácsony Gergely a főpolgármesteri fizetésén felül egyéb bevételt nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. A dokumentum leglényegesebb változása, hogy Karácsony fizetése bruttó 1,7 millió forintról négymillió forintra nőtt. Karácsony pénzintézettel szembeni tartozása 27 millió forint volt októberben, most januárban ez az összeg 400 ezer forinttal kevesebb volt, mindez körülbelül 100 ezer forintos havi törlesztést mutat. A főpolgármester továbbra is tartozik 3,7 millió forinttal magánszemélyeknek.

Szentkirályi Alexandrának átrendeződött a bevétele

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője másodmagával tulajdonosa két XII. kerületi társasházi lakásnak, emellett szintén 50 százalékos tulajdonosa egy I. kerületi lakásnak is, ami 1993-ban került a tulajdonába. A frakcióvezető 2023-ban ajándékozás útján egyedüli tulajdonosa lett egy balatonkenesei ingatlannak.

Személygépkocsija nincs, októberben sem volt. Tavaly októberben 38 millió forint névértékű értékpapír-megtakarítással rendelkezett, ez év elejére sem változott. Szentkirályi októberben 53,7 millió forint pénzintézettel szembeni tartozást tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában, ez négy hónap elteltével 53,3 millió forintra csökkent.

Még októberben fővárosi feladatai mellett tanácsadói munkáért bruttó 2 millió 265 ezer forintot, továbbá felügyelőbizottsági tagként bruttó 300 ezer forint bevételt tüntetett fel, míg januárban a tanácsadói megbízatásáért 1,7 millió forintot kapott. Ehhez az összeghez még hozzájött a fővárosi képviselői tiszteletdíj is.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Vitézy Dávid tele van részvényekkel

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője tulajdonosa egy I. kerületi és egy XI. kerületi társasházi lakásnak, mellette harmadrészben tulajdona van egy szintén XI. kerületi társasházi lakásban is. Még 2022-ben öröklés útján részesedést szerzett egy XII. kerületi lakóházban is.

A frakcióvezető egy balatongyöröki gyümölcsös tulajdonosa egyharmad részben, amihez ajándékozással jutott hozzá. Öröklés révén került a birtokába egy Audi A4-es, 2008-as gyártmányú személygépkocsi. A Podmaniczky Mozgalom vezetője januárban a fenti adatoktól nem tért el vagyonnyilatkozatában.

Vitézy Dávid impozáns befektetési portfólióval rendelkezik (Fotó: Hegedüs Róbert)

Vitézy Dávid rendkívül hosszú felsorolásban részletezi az édesanyjától örökölt értékpapír-befektetéseit, melyek között megtalálhatók nagy értékű prémium állampapírok forintban és devizában, továbbá több tucat vállalat részvényei is. Összességében százmilliós nagyságrend körvonalazódik a megjelölt befektetésekben, amelyek változást nem mutatnak a korábbi bevalláshoz képest.

Tartozásai is vannak a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjének: 43 millió forint lakáshitel-tartozást tüntetett fel októberben, és magánszemélyeknek is tartozott hárommillió forinttal. A lakáshitel-tartozása Vitézynek 47,5 millió forintra duzzadt, és továbbra is tartozik egy magánszemélynek.

Vitézy Dávidnak egyéb jövedelme is van. A saját tulajdonú Közlekedési Kutató Kft. ügyvezetőjeként havi bruttó 326 ezer forint jövedelemre tesz szert. Továbbá ingatlan bérbeadásából 1 150 000 forint bevétele is származik. A fővárosi képviselői juttatásán kívüli bevételei is változatlanok maradtak.