Új rendszámokat mutattak be

Régi, de mégis új magyar rendszámtáblát mutatott be a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség (MNASZ). Szujó Zoltán elnök a közösségi oldalán jelezte:

Megígértük, visszahoztuk az SP rendszámot a ralis közösségnek.

Mint írta,

másfél éves tárcaközi egyeztetés eredményeként most megjelent a 001-es rendszám,

amiért köszönetet mondott a Belügyminisztériumnak és az Építési és Közlekedési Minisztérium csapatainak.

Ezt a típusú rendszámot ugyanis évekkel korábban már megszüntették, miután 2022. július 1-jétől új általános rendszámokat vezettek be Magyarországon az addigi három betűből és három számból álló kombinációk kifutása miatt, így a 2012. október 22-től tíz éven át kiadott, kifejezetten versenyautókra való SP-táblák eltűntek.

A Világgazdaság most felidézte, hogy helyüket 2022. július 1-jétől „I” betűjelű ideiglenes rendszámtábla vette át. Ennek legfőbb előnye az volt, hogy ehhez nincs szükség forgalomba helyezni a versenyautót, csak ideiglenes forgalomba helyezés történik. Ezért egyszerűbb és olcsóbb az üzembe helyezés és az üzemeltetés is.

Most, két és fél év után pedig az MNASZ hivatalosan is közölte, hogy visszatérnek Magyarországra az SP-rendszámok, sőt az elsőt már be is mutatták. Miután az SP-kiosztásból mindösszesen 999 darab adható ki, ennek kifutása után SO, SR, illetve ST lesz a folytatás.