Vendéglátósokat tesz tönkre Karácsonyék új rendelete

Megdöbbentette a hír a vendéglátósokat: sok helyen se lángost, se gíroszt, se kolbászt, de még rántott húst sem lehet sütni többé az aluljárókban Budapesten – írja a Metropol. Mint felidézték: a helyben sütést tiltó fővárosi döntés nem érint ugyan minden vendéglátóst, de eluralkodott a káosz.

A lap megkérdezett több aluljárói vendéglátóst, akik nem tudták, hogy vonatkozik-e rájuk a rendelet.

A Flórián téri aluljáróban a híres lángososnál jártak, akiket a vásárlók kérdezgettek, hogy mi lesz velük. Mivel a lángososnál sem tudták, hogy vonatkozik-e rájuk a döntés, nem tudtak mit mondani a törzsvásárlóknak. A sor kígyózott az aluljáróban, sokan mindennapos vendégként évek óta járnak ide lángost enni.

Tizennégy éve ide járok, nem örülnék neki, ha rájuk is vonatkozna a rendelet

– mondta egy vevő.

– Hiányozna, hogy ha valaki valamilyen meggondolatlanságból beszüntetné a lángost – tette hozzá egy néni.

Többen kifejezték aggodalmukat, mindenki azt szeretné, ha megmaradna a lángosos.

A vendéglátósok közül nem mindenkit érint a rendelet

A Főpolgármesteri Hivatal sajtóosztálya arról számolt be, hogy minden üzlethelyiség, illetve pavilon egyedi elbírálás alá esik. Az elbírálás során a hivatal és az aluljáró üzemeltetője vizsgálja, hogy olajjal vagy zsírral történik-e a helyben sütés, a helyben elkészített ételek előkészítése vagy sütése során keletkezik-e zsiradék, továbbá a készítés során alkalmazott eszközök takarítása, mosogatása során a csatornarendszerbe kerülhet-e szennyező anyag. Az elbírálás az egyes aluljárók eltérő kialakítására figyelemmel történik, hiszen a különböző eljárások más és más hatással vannak az adott aluljáró közműveire és a köztisztaságra – ecsetelte a döntés kritériumait a főváros sajtóosztálya.

Karácsonyék új döntése nem minden vendéglátóst érint, egyedileg bírálják el, hogy ki süthet és ki nem, de több üzlet is megszűnhet vagy már meg is szűnt.

– Rossz ötlet, mondják meg Karácsony Gergőnek – fejezte ki véleményét a Nagyvárad téren Erdős László, aki gyakran vásárol készételt az aluljáróban. Elmondta: a hely útba esik neki, ez a legkényelmesebb megoldás, nem örülne, ha nem tudna helyben sütött húst vásárolni.

– Olyan huzat van ebben az aluljáróban, hogy pillanatok alatt kimegy a szag. Ez nem lehet ok, ez egy mondvacsinált ok – vélekedett.

Karácsonyék most sem figyelnek az idős emberekre

A frissen sütött kolbász illata valóban csak a pult mellett állva érződött. Egy idős házaspár éppen akkor vásárolta meg az ebédjét.

– Az nagy bolondság lenne, ha megszüntetnék az aluljárós helyben sütött ételt.

Sok idős ember van, az ilyen vendéglátósok nekünk megoldás arra, hogy frissen készült ételt együnk. Ezeknek olyan az ára, amit meg lehet fizetni, nagyon szeretjük

– nyilatkozta a Metropolnak egy férfi, aki a feleségével gyakran vásárol ebédet az aluljáróban.

– Eddig nem volt probléma velünk, most meg hirtelen lett. Eddig is betartottuk a rendeleteket, figyeltünk a higiéniai körülményekre, van elszívónk, a használt olajat tartályban tároljuk – számolt be Edi mama kifőzdéjének tulajdonosa. Hozzátette: ha nekik is megtiltják a sütést, akkor külső helyszínt keresnek, valahol közel, ahonnan szállíthatják a kész ételt az aluljáróba. Bezárni nem szeretnének, más hely nincs, ahová menjenek. Sok a törzsvásárlójuk, akik folyamatosan számítanak rájuk, legtöbbjükkel már baráti kapcsolat alakult ki.

Az önkormányzat sajtóosztályának tájékoztatása szerint elvileg nekik már tudniuk kellene, ha érintené őket a tiltás, azt mondják, időben szóltak minden érintettnek, akik már csak idén év végéig működhetnek az eddigi gyakorlat szerint.

Nem kompenzál a főváros, pedig miattuk várható a bevételkiesés

Az is kiderült, ha egy vendéglátós nem süthet többet, a bérleti díja nem fog változni, mivel a területhasználati díjat egységesen kell megfizetni.

Viszont a bevétele egyértelműen csökken, ha nem kínál helyben sütött ételt. Ezeknek a vendéglátósoknak a megmaradása is veszélybe kerülhet, ez az új rendelet akár tönkre is teheti ezeket a helyeket.