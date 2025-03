Elesett az M5-ös, kilenc kilométeres a torlódás

Egy személyautó Eger és Kerecsend között a 25-ös főúton lesodródott az útról, majd árokba borult. A 9-es kilométernél félpályás útzár van érvényben – számolt be az Útinform.

Baleset történt az M4–M0-s csomópontban. Aki az M4-es autóúton Szeged felől a főváros felé tart, nem tud lehajtani a 24-es jelű Vecsés/Ecser csomópontban. Helyette az M3-as autópálya felé a 35-ös jelű Ecser/Maglód csomópontot vagy az M4-es autóúton tovább haladva a Ferihegyi csomópontot tudja használni.

Az M5-ös autópályán Inárcs térségében, a 35-ös és a 37-es kilométer között hídjavítási munkát végeznek. A Röszke felé vezető oldalon csak egy sáv járható.

A torlódás nyolc-kilenc kilométeres.

A többletmenetidő akár 45 perc is lehet. Aki teheti, a 44-es jelű Újhartyán csomópontban térjen le és az M0-s Gyál csomópontban menjen vissza az autópályára.

Lezárások a szlovák határon

Száj- és körömfájásjárvány miatt több határon is ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

A szlovák–magyar kishatárokat zárva tartják,

a párosujjú patás állatokat csak Parassapuszta határátkelőn lehet szállítani. A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás a járművek számára Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon.

Hatósági tevékenység zajlik az M15-ös autópályán, a 13-as kilométernél lévő Rajka csomópontban. A rendőrség ellenőrzi a határ felé tartó járműveket és a szlovák oldalon fertőtlenítésen esnek át. A befelé érkező forgalmat, az M1-es autópálya irányába tartókat pedig a kiterelik a parkolóba, és ott esnek át a fertőtlenítésen.

Felújítás a Flórián téren

Folyamatban van Budapesten a Flórián téri felüljárók felújítása a 10-es és 11-es főutak találkozásánál. A BKK a jelentős változtatások és forgalomkorlátozások miatt azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a felújítás ideje alatt más útvonalon, a Flórián teret elkerülve közelítsék meg úti céljukat.