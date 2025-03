Ellehetetlenülhet a római-parti gát építése

A gát a Kehop plusz pályázat részeként valósulna meg. A Nánási úti nyomvonalról még 2023-ban döntött a főváros. Utána elindultak a folyamatok, és 2024 augusztusában, tehát tavaly augusztusban észlelték, hogy a határidőt nem fogják tudni tartani, ezért kértek határidő-hosszabbítást. Az Energiaügyi Minisztérium meg is adta ezt a hosszabbítást, ez a határidő fog most lejárni. Azonban a főváros ezt se tudta tartani, ezért most kértek megint határidő-hosszabbítást, amit már nem kaptak meg az Energiaügyi Minisztériumtól, azért, mert ezzel veszélybe kerülhet a projekt befejezésének 2029-es végső határideje, ami pedig forrásvesztéssel járhat